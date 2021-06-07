Латвия потерпела разгромное поражение от Германии в проверочном матче

Матч проходил на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе и завершился победой немецкой сборной со счётом 7:1.

Уже ко 2-й минуте матча немцы могли вести в счёте, но вратарь сборной Латвии Роберт Озолс спас команду после удара Томаса Мюллера. Ещё несколько минут спустя полузащитник "Челси" Кай Хаверц пробил чуть мимо ворот.

Затем игра немного успокоилась, но хозяева продолжали владеть подавляющим преимуществом и контролировали игру практически на каждом участке поля. Счёт в матче на 19-й минуте открыл игрок "Аталанты" Робин Госенс, а всего две минуты спустя полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган удвоил преимущество сборной Германии.

В оставшееся время сборная Германии продолжала доминировать и на 26-й минуте Томас Мюллер забил третий гол в ворота Озолса, а на 39-й минуте Хаверц с острого угла забил четвёртый гол, отправив мяч между ног латвийского голкипера. Ну и в самом конце первого тайма полузащитник "Баварии" Серж Гнабри в пятый раз поразил ворота подопечных Дайниса Казакевича.

Во втором тайме картина игры особо не изменилась и хозяева продолжали доминировать, а на 50-й минуте нападающий "Челси" Тимо Вернер в шестой раз отправил мяч в сетку ворот Озолса.

После этого немцы сбавили обороты и уже не так активно атаковали наши ворота, хоть и имели несколько стопроцентных возможностей забить гол. Вместо этого на 75-й минуте неожиданным и очень красивым ударом с 20 метров отметился вышедший на замену Алексей Савельев, который застал врасплох Мануэля Нойера. Сегодняшний матч против Латвии стал для немецкого вратря сотым за национальную команду.

После забитого гола латвийские футболисты уже через минуту были вынуждены вновь доставать мяч из собственной сетки ворот - автором седьмого гола в ворота Роберта Озолса стал Лерой Сане.

Отметим, что сборная Германии в рейтинге FIFA занимает 12-е место, а сборная Латвии - 138-е.