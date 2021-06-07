Поддержавшую Протасевича футболистку уволили из "Динамо-Брест". Они тут же разгромно проиграли

Перед матчем 1/4 финала Кубка Беларуси с "Неманом" во время исполнения гимна Сидорчук единственная в составе обеих команд отвернулась от красно-зеленого флага. Позднее она выложила фото в Instagram, где написала "Я/МЫ Роман Протасевич".

Основатель издания Sports.ru Дмитрий Навоша написал в своем Telegram-канале, что футболистка не была заявлена на матч между "Днепром" и брестским "Динамо", в котором брестчанки вынужденно играли вдесятером и разгромно проиграли.

"Наглядными результаты режима самоуничтожения, запущенного лукашистами в отношении экономики, IT-сферы, медицины, образования, культуры (тех, кто против тоталитаризма и насилия, приказано изживать повсюду, а против-то большинство), становятся только через месяцы, а иногда через годы. Тех же врачей (одна из самых активно протестовавших профессиональных групп) после выборов в медицинской системе Беларуси стало меньше на четыре тысячи человек - но страшное ускорение деградации медицины не описать одним фактом. В спорте это может быть куда нагляднее и занимать несколько дней", - прокомментировал Навоша разгром брестчанок.