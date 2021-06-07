На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась на 20%

За последние пять недель количество случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 60%, а на прошлой неделе (22-я неделя) уменьшилось на 20% по сравнению с предыдущей 21-й неделей).

В среднем за один день выявлялось 245 новых случаев заражения по сравнению с 308 новыми случаями неделей ранее. На прошлой неделе количество выполненных тестов уменьшилось на 14,4%, в среднем делалось 9 398 тестов в день.

В течение последних семи дней в день госпитализировались в среднем 29 пациентов (46 - неделей ранее), в среднем каждый день в больницах находятся 412 пациентов с Covid-19 (неделе ранее - 533).

Спад продолжает быть устойчивым во всех возрастных группах и во всех регионах.

Уровень репродукции вируса в настоящее время составляет 0,85, что указывает на снижение.