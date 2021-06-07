На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась на 20%
На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась на 20%, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась на 20%, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние пять недель количество случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 60%, а на прошлой неделе (22-я неделя) уменьшилось на 20% по сравнению с предыдущей 21-й неделей).
В среднем за один день выявлялось 245 новых случаев заражения по сравнению с 308 новыми случаями неделей ранее. На прошлой неделе количество выполненных тестов уменьшилось на 14,4%, в среднем делалось 9 398 тестов в день.
В течение последних семи дней в день госпитализировались в среднем 29 пациентов (46 - неделей ранее), в среднем каждый день в больницах находятся 412 пациентов с Covid-19 (неделе ранее - 533).
Спад продолжает быть устойчивым во всех возрастных группах и во всех регионах.
Однако на фоне остальной Европы заболеваемость в Латвии остается высокой. Если средний кумулятивный уровень заболеваемости в европейских странах составляет 111 (неделей ранее - 155), то в Латвии он почти вдвое выше. В Европе в целом ситуация улучшается: в 19 странах ситуация стабильная или наблюдается снижение заболеваемости.