"Правовой дефолт перешел в катастрофу". Правозащитники подсчитали уголовные дела в Беларуси

Всего за период после президентских выборов из сообщений МВД и списков правозащитников известно о не менее чем 35 243 задержаниях.

"Правовой дефолт перешел в катастрофу", - комментирует один из белорусских правозащитников.

Таким образом, с момента президентских выборов из сообщений МВД и списков правозащитников было известно о более чем 35 243 политически мотивированных задержаниях. Больше всего задержаний происходило 9-12 августа, а также в октябре и ноябре. Задержания продолжаются до сих пор. В феврале задержали не менее 511 человек, в марте - 1139 человек.

Всего было зафиксировано более 3000 "преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста", заявил заместитель генпрокурора Геннадий Дыско. О 2407 делах "экстремистской направленности", сообщал 4 марта председатель Следственного комитета Иван Носкевич, который впоследствии был уволен с должности. Под "экстремистской направленностью" сейчас понимаются дела политического характера.

Среди всемирно известных белорусских политзаключенных - Мария Колесникова, соратница Светланы Тихановской. Она через адвоката рассказала, что ее пытались силой вывезти за границу, но она на погранпереходе порвала паспорт. Вместе с Тихановской она номинирована на Нобелевскую премию мира за свою роль в организации мирного движения за свободные выборы и гражданские права.

За решеткой уже почти год остается и муж Светланы Тихановской, Сергей.

Уже почти год за решеткой находятся такие оппоненты Александра Лукашенко, как Николай Статкевич и Павел Северинец.

За решеткой и гражданка Швейцарии белорусского происхождения Светлана Херше, вина которой в том, что она сорвала балаклаву с омоновца, который задерживал мирных демонстранток.

Волну возмущения в соседней Польше вызвали задержания деятелей интеллигенции из числа польского национального меньшинства.

За решеткой находятся как минимум 28 журналистов и сотрудников СМИ, некоторые из них - лауреаты национальных и международных журналистских премий. Прекратили выход практически все независимые газеты, независимых ТВ и радио в стране нет с 1996 года. В мае был закрыт самый популярный интернет-портал страны Tut.by.

Тяжелые удары нанесены по академическим свободам. По подсчетам движения "Честные люди", из университетов за политику отчислены как минимум 243 студента, уволен 31 преподаватель. Как минимум 12 студентов остаются за решеткой как подозреваемые по уголовным делам только за то, что призвали к забастовке.