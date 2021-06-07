Фото ⟩ Находка при раскопках в Старом городе Таллинна стала для археологов неожиданностью

То, что возле Никольской церкви хорошо сохранился средневековый культурный слой, было известно и ранее. "Сейчас же, когда рядом с церковью стали прокладывать теплотрассу, этот пласт культуры вышел на поверхность, а в нем обнаружились разные находки. Самым сенсационным было то, что на естественной почве остались следы от плуга. Это означает, что когда-то на месте этой улицы были поля", - рассказал археолог из отдела охраны памятников старины Департамента городского планирования Рагнар Нурк.

Следы плуга на улице Вене

По его словам, точной датировки пока нет, но находки нижних слоев, вероятно, датируются 13 веком. Невозможно даже сказать наверняка, была ли в то время уже построена городская стена или нет. Вместо нынешней улицы Вене была дорога, ведущая к порту, которая так сильно отклонялась от коридора нынешней улицы Вене, что рядом с ней даже было место для сельского хозяйства.

"В любом случае, тот факт, что раньше на месте средневековой улицы располагалось поле, является сенсационным открытием. Я проконсультировался с несколькими коллегами, в том числе с Эрки Руссовым, и раньше такой информации об улицах Старого города не поступало. Возможно, трасса этой улицы изменилась на каком-то раннем этапе средневековья, в первые дни существования города. Возможно, некоторые улицы стали располагаться по-другому, и кажется, улица Вене рядом с Никольской церковью - одна из них", - сказал Нурк.

Археолог Риво Бернотас из OÜ Arheox, возглавляющий раскопки, также подтвердил, что это важная находка. "Под улицами Старого города раньше следов плуга не находили. Если судить по первоначальной датировке находок, это могла быть вторая-четвертая четверти 13-го века. Это дает нам совершенно новые знания о том, что здесь произошло и как эта территория использовалась раньше", - сказал Бернотас.

Канавы в старом городе

Кроме того, раскопки показали, что когда-то в этом районе были канавы, как вдоль дороги, так и поперек нее.

Вероятно, туннельный коллектор 19 века, по словам Риво Бернотаса, может представлять интерес с исторической, но не археологической точки зрения. ФОТО: Remo Tõnismäe

"Поскольку в советское время и позднее, трубопроводы прокладывались без археологических раскопок, расположение канав остается немного непонятным, но возможно, что это какие-то дренажные канавы", - предположил Нурк.

Примечательно, по его словам, что эти канавы уже были засыпаны к концу XIII века, судя по найденным в них керамическим находкам.