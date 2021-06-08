Вт, 8.06.2021
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Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения
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Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ФОТО: HANDOUT/AFP

Президент США Джо Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности Украины и пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, сообщил в понедельник, 7 июня, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Байден поговорил с Зеленским по телефону и заверил украинского лидера, что "он будет твердо стоять за суверенитет Украины" и что "он с нетерпением ждет встречи с ним в Белом доме этим летом", - сказал Салливан журналистам.

Приглашение в Белый дом также является заявлением о поддержке Украины в преддверии предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве, Швейцария, на котором будут присутствовать Джо Байден и президент России Владимир Путин.

Украина выразила озабоченность по поводу сроков саммита Байдена-Путина, а также по поводу решения Вашингтона отказаться от санкций против завершения строительства газопровода Россия-Германия "Северный поток-2", который строится в обход Украины.

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