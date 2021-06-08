Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Байден поговорил с Зеленским по телефону и заверил украинского лидера, что "он будет твердо стоять за суверенитет Украины" и что "он с нетерпением ждет встречи с ним в Белом доме этим летом", - сказал Салливан журналистам.

Приглашение в Белый дом также является заявлением о поддержке Украины в преддверии предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве, Швейцария, на котором будут присутствовать Джо Байден и президент России Владимир Путин.