Видео ⟩ "Я стояла, а он просто влетел в квартиру соседа!" В Кенгарагсе фонарь влетел в окно жилого дома

В муниципальном агентстве Rīgas Gaisma пояснили, что фонарь сбила машина, но это не сходится с версией очевидца.

6 июня на 21-летнюю Юлию чуть не упал фонарный столб. Девушка рассказывает, что днем ​​она стояла у третьего дома на улице Икшкилес, и тяжелый столб начал падать в ее сторону.

"Обе мои машины были припаркованы у столба, и я стояла здесь, когда столб упал в окно. Лампа летела в мою сторону, но упал мимо, далее залетела под мою мошину и разбилась", - рассказала пострадавшая Юлия.

Юлия рассказала, что рядом сидел ее родственник, и столб мог упасть и на него. Но сосед, в квартиру которого упал столб, был заметно потрясен случившимся.

"Я был очень близко, мама кричала во все горло, Юля, быстрее беги к машине, было ощущение, что началось какое-то землетрясение. Это было ужасное чувство. Как бы смешно, что лампа полетела прямо в мою сторону, но тогда это уже не было смешно, я была в шоке", - вспоминала Юлия.

Однако рассказ Юлии не совпадает с объяснением произошедшего в Rīgas gaismas. В частности, в муниципальном агентстве зафиксирована информация о том, что до этого какой-то автомобиль таранил данный столб.

"Насколько я знаю, наши сотрудники сказали, что произошло дорожно-транспортное происшествие, в столб врезалась машина, и тот, конечно, не выдержал и упал. Завтра мы восстановим всю связь", - пояснил технический директор РПА Rīgas gaisma Эдмундс Кресле.

Другие жители дома не слышали о версии ДТП. Елена считает, что шест просто старый: "Он упал, на мой взгляд, из-за возраста".Татьяна тоже считает, что нужно было вовремя менять освещение. То же самое нужно сделать с другими фонарями по всей улице, чтобы предотвратить повторение.

"Кто знает, из каких материалов сделаны эти столбы, как долго и куда их кидали до установки. Просто я живу здесь 28 лет, а эти столбы установили семь или восемь лет назад", - вспоминает Татьяна.

Юлия избежала серьезных травм и теперь она будет время от времени гулять по улице Икшкилес, со страхом глядя вверх.