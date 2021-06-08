Вт, 8.06.2021
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Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

Ассоциация: возобновлению туризма в Латвии мешает запрет на несущественные поездки

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Возобновлению зарубежного туризма препятствует запрет на въезд в страну по незначительным причинам, заявила во вторник, 8 июня, в интервью Латвийскому радио исполнительный директор Ассоциации гостиниц и ресторанов Санта Грайксте.

"Самым серьезным препятствием в нашем случае является то, что в Латвию запрещен въезд по несущественным причинам", - сказал Грайксте.

Она также отметила, что пока количество бронирований отелей в летние месяцы относительно невелико, а ситуация в Риге и в регионах отличается, поскольку отели в Риге в основном ориентированы на обслуживание иностранных туристов, а в региональных гостиницах селятся и местные жители.

"В регионах ситуация намного лучше", - добавила Грайксте.

Грайксте также отметила, что летом может появиться больше ясности в ситуации. "Через пару недель ситуация прояснится. На данный момент нельзя сказать, что количество бронирований увеличивается", - сказала она, добавив, что отрасль ожидает туристов из близлежащих стран.

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