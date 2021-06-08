Ассоциация: возобновлению туризма в Латвии мешает запрет на несущественные поездки

"Самым серьезным препятствием в нашем случае является то, что в Латвию запрещен въезд по несущественным причинам", - сказал Грайксте.

Она также отметила, что пока количество бронирований отелей в летние месяцы относительно невелико, а ситуация в Риге и в регионах отличается, поскольку отели в Риге в основном ориентированы на обслуживание иностранных туристов, а в региональных гостиницах селятся и местные жители.

"В регионах ситуация намного лучше", - добавила Грайксте.