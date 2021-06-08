Вт, 8.06.2021
Мы работаем над тем, чтобы на следующей неделе вакцинация могла начаться в крупных торговых центрах, стала доступней выездная вакцинация. Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения
Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

За сутки выявлено 256 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 191,7
Госпитализировано 25 пациентов

Госпиталь Рижской Восточной клинической университетской больницы Gaiļezers. Отделение опасных инфекций, в котором лечат пациентов с Covid-19. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 256 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Сообщается о 10 случаях смерти.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте 40-49 лет,
  • один человек - в возрасте 60-69 лет,
  • четыре человека - в возрасте 70-79 лет,
  • два человека - в возрасте 80-89 лет,
  • два человека - в возрасте 90-99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 201,2 до 191,7 случая.

За последние сутки проведено 12 773 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 144 человека.

За прошедшие сутки госпитализировано 25 пациентов с Covid-19, выписано 53 человека, и в целом в стационарах лечатся 344 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Состояние 291 заболевшего характеризуется как среднетяжелое, 53 - как тяжелое.

С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 620 человек, перенесших Covid-19.

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