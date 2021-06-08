За сутки выявлено 256 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 191,7

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте 40-49 лет,

один человек - в возрасте 60-69 лет,

четыре человека - в возрасте 70-79 лет,

два человека - в возрасте 80-89 лет,

два человека - в возрасте 90-99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 201,2 до 191,7 случая.

За последние сутки проведено 12 773 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 144 человека.

За прошедшие сутки госпитализировано 25 пациентов с Covid-19, выписано 53 человека, и в целом в стационарах лечатся 344 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Состояние 291 заболевшего характеризуется как среднетяжелое, 53 - как тяжелое.