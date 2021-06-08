Вт, 8.06.2021
Нужно понимать, что министр больше не частное лицо с личным мнением, а представляет правительство. Следует тщательно обдумывать свои слова перед тем, как высказывать их публично Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Есть подозрения в незаконном присвоении 7,9 миллиона евро и доведении компании до банкротства

ФОТО: Mabeline72/shutterstock.com

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции (VP) направило в прокуратуру Рижского суда уголовное дело о краже крупной суммы денег и доведении предприятия до неплатежеспособности, сообщили порталу Apollo.lv в VP.

Информация, полученная в ходе расследования, доказывает, что член совета директоров компании одалживал деньги компаниям, которые контролировались его семьей, на основании фиктивных кредитных договоров, в результате чего у компании было украдено около 7,974 миллиона евро наличными. Статус подозреваемых в этом уголовном процессе подходит для двух человек.

В мае 2019 года в отделе 2-го Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления уголовной полиции было возбуждено уголовное дело, квалифицирующее расследуемое уголовное преступление в соответствии со статьей 179, частью третьей (хищение, если оно совершено в большом объеме) и статьей 213, частью второй (доведение до неплатежеспособности).

В ходе расследования были получены доказательства и подтверждено, что член правления компании ссужал деньги компаниям, контролируемым его семьей, на основании различных фиктивных кредитных договоров, часть денег в дальнейшем переводилась на их личные банковские счета. В результате своей незаконной деятельности член правления компании присвоил принадлежащие компании денежные средства на общую сумму 7 974 500,00 евро.

Подозреваемыми признаны два человека - мужчина и женщина. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

На имущество подозреваемых наложен арест.

В начале июня этого года уголовное дело было передано в прокуратуру Рижского суда для возбуждения уголовного дела, сообщает VP.

НАВЕРХ
Back