Есть подозрения в незаконном присвоении 7,9 миллиона евро и доведении компании до банкротства

Информация, полученная в ходе расследования, доказывает, что член совета директоров компании одалживал деньги компаниям, которые контролировались его семьей, на основании фиктивных кредитных договоров, в результате чего у компании было украдено около 7,974 миллиона евро наличными. Статус подозреваемых в этом уголовном процессе подходит для двух человек.

В мае 2019 года в отделе 2-го Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления уголовной полиции было возбуждено уголовное дело, квалифицирующее расследуемое уголовное преступление в соответствии со статьей 179, частью третьей (хищение, если оно совершено в большом объеме) и статьей 213, частью второй (доведение до неплатежеспособности).

В ходе расследования были получены доказательства и подтверждено, что член правления компании ссужал деньги компаниям, контролируемым его семьей, на основании различных фиктивных кредитных договоров, часть денег в дальнейшем переводилась на их личные банковские счета. В результате своей незаконной деятельности член правления компании присвоил принадлежащие компании денежные средства на общую сумму 7 974 500,00 евро.

Подозреваемыми признаны два человека - мужчина и женщина. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

На имущество подозреваемых наложен арест.