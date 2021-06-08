Ульяна Семёнова находится в больнице в тяжёлом состоянии

Сообщается, что двукратная олимпийская чемпионка находится в травматологической больнице в реанимации.
Президент ЛБС Раймонд Вейонис в разговоре с Privātā Dzīve рассказал, что жизни Семёновой ничего не угрожает: "Ульяна получила травму, и врачи сейчас ищут лучшее решение, чтобы её вылечить. Они делают свою работу. Больше о случившемся у меня нет права говорить".
Вейонис также признался, что ЛБС продолжает следить за восстановлением легендарной баскетболистки и в случае необходимости предложит Семёновой помощь.
Ульяна Семёнова является двукратной олимпийской чемпионкой (1976, 1980), трёхкратной чемпионкой мира (1971, 1975, 1983), а также 10-кратной чемпионкой Европы.
В марте этого года Ульяне Семёновой исполнилось 69 лет.