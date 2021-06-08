Ульяна Семёнова находится в больнице в тяжёлом состоянии

Президент ЛБС Раймонд Вейонис в разговоре с Privātā Dzīve рассказал, что жизни Семёновой ничего не угрожает: "Ульяна получила травму, и врачи сейчас ищут лучшее решение, чтобы её вылечить. Они делают свою работу. Больше о случившемся у меня нет права говорить".