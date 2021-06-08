В Литве за сутки - 215 новых случая коронавируса, в Эстонии - 86

Литва

За минувшие сутки было проведено 9 тыс. 826 молекулярных тестов (ПЦР) и 7 тыс. 980 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 180,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 тыс. 759 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4317 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8723 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4085 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 86 тестов, то есть 2,1%.

Впервые за много дней в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса.