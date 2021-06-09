Ср, 9.06.2021
Пациенты уходят очень тяжело. В критическом состоянии они дышат стопроцентным кислородом, но все равно жалуются на нехватку дыхания. Но больше мы дать не можем. Больше стопроцентного кислорода у нас ничего нет Рихард Старинскис, резидент Даугавпилсской региональной больницы
Рихард Старинскис, резидент Даугавпилсской региональной больницы

Кто вам платит? ⟩ Рига - Таллинн - Берлин: ограничения, вакцинация и права человека - опыт разных стран

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​На террасу ресторана уже можно, но до 10 человек из двух домохозяйств. Скоро пустят и в рестораны, но только вакцинированных или переболевших Covid-19. Отрицательные тесты на Covid-19 и тем более тесты на антитела - более широких возможностей в Латвии не дают. Культурная и развлекательная жизнь - на паузе. Как и спортклубы. Косметологи возмущены дискриминацией и особым отношением. Вопросы ограничений в образовании, по сути, решило лето и каникулы. В Латвии очень сложно уследить за всеми мерами по борьбе с Covid-19, даже пристально следя за темой.

Возможно ли в таких условиях организовать фестиваль в Юрмале, о котором уже объявила Лайма Вайкуле? Оживут ли туризм и бизнес в Латвии этим летом? Как те же вопросы по борьбе с пандемией решают другие страны? Ориентируется ли население в решениях правительства? Все это и обсудим в эфире "Кто вам платит?" в 18:00!

Гости эфира:

  • Элита Милграве - продюсер фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, Латвия;
  • Олеся Лагашина - главный редактор Rus.Postimees, Эстония;
  • Сергей Назаров - медицинский инженер, Германия.

Темы эфира:

  • Действующие ограничения в Латвии и "принцип светофора" - что можно и нельзя?
  • Обещанные льготы для вакцинированных и переболевших - какие и когда? Не нарушает ли это права человека? 
  • Антитела к коронавирусу никаких "льгот" не дают. Что с отрицательными тестами на Covid-19? Особенный путь Латвии;
  • Опыт Эстонии: заболеваемость, вакцинация, послабления - как это решает соседнее государство?
  • Опыт Германии: заболеваемость, вакцинация, послабления - как это решает большая страна?

Задавайте вопросы, пишите комментарии, до встречи в 18:00 здесь или на страничке в Facebook.

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