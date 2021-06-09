Кто вам платит? ⟩ Рига - Таллинн - Берлин: ограничения, вакцинация и права человека - опыт разных стран

​На террасу ресторана уже можно, но до 10 человек из двух домохозяйств. Скоро пустят и в рестораны, но только вакцинированных или переболевших Covid-19. Отрицательные тесты на Covid-19 и тем более тесты на антитела - более широких возможностей в Латвии не дают. Культурная и развлекательная жизнь - на паузе. Как и спортклубы. Косметологи возмущены дискриминацией и особым отношением. Вопросы ограничений в образовании, по сути, решило лето и каникулы. В Латвии очень сложно уследить за всеми мерами по борьбе с Covid-19, даже пристально следя за темой.