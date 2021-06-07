Обновите свою ванную комнату: простые и доступные приемы

Простые перемены прослужат долго
Один из простых способов изменить внешний вид ванной комнаты - прибрать там, оценив, какие вещи создают ощущение беспорядка в помещении. Например, моющие средства, которые часто мы держим на краю ванной или в поддоне душевой. Для этого дизайнер советует использовать в ванной настенные системы для хранения, куда можно сложить всё необходимое.
"Для этого подойдут настенные полки на присосках, ведь для них не нужно ничего сверлить. Удобные стаканчики для щёток, полочки для мочалок и шампуней в ванную или душевую", - рассказывает руководитель Отдела дизайна интерьера Дариус Римкус.
В то же время стоит изучить ситуацию в шкафчиках в ванной - возможно, для порядка вам понадобятся контейнеры, в которые можно сложить всё необходимое: косметику, скрабы, предметы личной гигиены и другое.
Лучший способ освежить и проявить новые цвета в ванной комнате - с помощью текстиля и практичных аксессуаров. Новая занавеска для душа, банные полотенца, мыльница и другие аксессуары всего за пару евро обновят пространство без смены цвета стен и плитки. Для более гармоничного стиля можно подобрать все предметы в тон, подходящий под стены или пол в ванной.
Для яркого интерьера можно добавить полку с цветами и предметами интерьера, или, например, открытая полка с любимыми духами, свежими полотенцами поможет создать уютную и личную атмосферу. Бамбуковые коробки, баночки и корзины, куда можно всё сложить, - практично и красиво.
"Ванная комната чаще всего - последнее место, которое мы украшаем, но стоит изменить эту привычку, поставить вазу с цветами, добавить яркие акценты для создания атмосферы покоя и отдыха", - говорит дизайнер.
Ванная комната чаще всего очень небольшая, но есть несколько способов, как расширить пространство. Например, добавьте парочку полок или шкафчиков до потолка, чтобы разложить все по местам, а чтобы дотянуться - воспользуйтесь ступенькой.
"Если у вас нет возможности установить подвесные шкафчики, попробуйте воспользоваться корзиной для белья, крючками и вешалками на дверь. Дверь в ванную комнату вообще может стать спасением для маленьких помещений, с помощью специальных крючков можно повесить на неё халаты и полотенца", - делится идеями дизайнер.
Моющие средства можно положить под раковину или над стиральной машиной, а можно создать для них специальный шкафчик или полочку.
*Опрос по заказу IKEA проводила компания социологических опросов Norstat в марте 2021 года, в опросе приняли участие 500 жителей Латвии.
Статья вышла в сотрудничестве с IKEA.