Обновите свою ванную комнату: простые и доступные приемы

Простые перемены прослужат долго

Один из простых способов изменить внешний вид ванной комнаты - прибрать там, оценив, какие вещи создают ощущение беспорядка в помещении. Например, моющие средства, которые часто мы держим на краю ванной или в поддоне душевой. Для этого дизайнер советует использовать в ванной настенные системы для хранения, куда можно сложить всё необходимое.

ФОТО: Пресс-фото

"Для этого подойдут настенные полки на присосках, ведь для них не нужно ничего сверлить. Удобные стаканчики для щёток, полочки для мочалок и шампуней в ванную или душевую", - рассказывает руководитель Отдела дизайна интерьера Дариус Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

В то же время стоит изучить ситуацию в шкафчиках в ванной - возможно, для порядка вам понадобятся контейнеры, в которые можно сложить всё необходимое: косметику, скрабы, предметы личной гигиены и другое.

Обновляем

Лучший способ освежить и проявить новые цвета в ванной комнате - с помощью текстиля и практичных аксессуаров. Новая занавеска для душа, банные полотенца, мыльница и другие аксессуары всего за пару евро обновят пространство без смены цвета стен и плитки. Для более гармоничного стиля можно подобрать все предметы в тон, подходящий под стены или пол в ванной.

Для яркого интерьера можно добавить полку с цветами и предметами интерьера, или, например, открытая полка с любимыми духами, свежими полотенцами поможет создать уютную и личную атмосферу. Бамбуковые коробки, баночки и корзины, куда можно всё сложить, - практично и красиво.

ФОТО: Пресс-фото

"Ванная комната чаще всего - последнее место, которое мы украшаем, но стоит изменить эту привычку, поставить вазу с цветами, добавить яркие акценты для создания атмосферы покоя и отдыха", - говорит дизайнер.

Визуально расширяем

Ванная комната чаще всего очень небольшая, но есть несколько способов, как расширить пространство. Например, добавьте парочку полок или шкафчиков до потолка, чтобы разложить все по местам, а чтобы дотянуться - воспользуйтесь ступенькой.

ФОТО: Пресс-фото

"Если у вас нет возможности установить подвесные шкафчики, попробуйте воспользоваться корзиной для белья, крючками и вешалками на дверь. Дверь в ванную комнату вообще может стать спасением для маленьких помещений, с помощью специальных крючков можно повесить на неё халаты и полотенца", - делится идеями дизайнер.

ФОТО: Пресс-фото

Моющие средства можно положить под раковину или над стиральной машиной, а можно создать для них специальный шкафчик или полочку.

ФОТО: Пресс-фото

*Опрос по заказу IKEA проводила компания социологических опросов Norstat в марте 2021 года, в опросе приняли участие 500 жителей Латвии.