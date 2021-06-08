Пресс-конференция ⟩ Кариньш: активная вакцинация против Covid-19 позволит избежать возможных ограничений осенью

Видео: запись пресс-конференции

В пресс-конференции принимают участие: 💬 Премьер-министр Кришьянис Кариньш; 💬 Министр здравоохранения Дэниелс Павютс; 💬 Министр образования и науки Анита Муйжниеце; 💬 Директор Государственной канцелярии Янис Мудковскис; 💬 Директор Департамента инфекционных болезней и профилактики SPKC Юрий Перевощиков.

Ранее на во вторник, 8 июня, на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) подчеркнул, что активная вакцинация против Covid-19 позволит избежать возможных ограничений осенью.

Министры обсудили эпидемиологическую ситуацию, которая, по мнению экспертов, улучшается.

Принимая во внимание информацию, предоставленную экспертами, Кариньш отметил, что, хотя показатели заболеваемости Covid-19 улучшаются, они по-прежнему остаются одними из самых высоких в Европе.

В то же время он указал на важность сохранения темпов вакцинации против Covid-19, чтобы студенты могли вернуться к очному обучению осенью, а также не пришлось задумываться о новых ограничениях в торговле.