Вт, 8.06.2021
Мы работаем над тем, чтобы на следующей неделе вакцинация могла начаться в крупных торговых центрах, стала доступней выездная вакцинация. Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения
Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

Пресс-конференция ⟩ Кариньш: активная вакцинация против Covid-19 позволит избежать возможных ограничений осенью

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 8 июня, состоялось очередное заседание Кабинета Министров, которое частично проходило дистанционно. В 14:20 после заседания правительства состоится пресс-конференция, на которой представители Кабинета министров сообщат о принятом решении.

Видео: запись пресс-конференции 

В пресс-конференции принимают участие:

💬 Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

💬 Министр здравоохранения Дэниелс Павютс;

💬 Министр образования и науки Анита Муйжниеце;

💬 Директор Государственной канцелярии Янис Мудковскис;

💬 Директор Департамента инфекционных болезней и профилактики SPKC Юрий Перевощиков.

Ранее на во вторник, 8 июня, на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) подчеркнул, что активная вакцинация против Covid-19 позволит избежать возможных ограничений осенью.

Министры обсудили эпидемиологическую ситуацию, которая, по мнению экспертов, улучшается.

Принимая во внимание информацию, предоставленную экспертами, Кариньш отметил, что, хотя показатели заболеваемости Covid-19 улучшаются, они по-прежнему остаются одними из самых высоких в Европе.

В то же время он указал на важность сохранения темпов вакцинации против Covid-19, чтобы студенты могли вернуться к очному обучению осенью, а также не пришлось задумываться о новых ограничениях в торговле.

"Для этого необходимо обеспечить процесс вакцинации в течение всего лета. Если вакцинация будет продолжаться, как сейчас, то к тому времени мы сможем охватить 70% населения. Чтобы осенью избежать новых ограничений для экономики и школ, в первую очередь нужно прививаться", - сказал премьер.

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