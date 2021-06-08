Пресс-конференция ⟩ Кариньш: активная вакцинация против Covid-19 позволит избежать возможных ограничений осенью

Видео: запись пресс-конференции
В пресс-конференции принимают участие:
💬 Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
💬 Министр здравоохранения Дэниелс Павютс;
💬 Министр образования и науки Анита Муйжниеце;
💬 Директор Государственной канцелярии Янис Мудковскис;
💬 Директор Департамента инфекционных болезней и профилактики SPKC Юрий Перевощиков.
Ранее на во вторник, 8 июня, на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) подчеркнул, что активная вакцинация против Covid-19 позволит избежать возможных ограничений осенью.
Министры обсудили эпидемиологическую ситуацию, которая, по мнению экспертов, улучшается.
Принимая во внимание информацию, предоставленную экспертами, Кариньш отметил, что, хотя показатели заболеваемости Covid-19 улучшаются, они по-прежнему остаются одними из самых высоких в Европе.
В то же время он указал на важность сохранения темпов вакцинации против Covid-19, чтобы студенты могли вернуться к очному обучению осенью, а также не пришлось задумываться о новых ограничениях в торговле.
"Для этого необходимо обеспечить процесс вакцинации в течение всего лета. Если вакцинация будет продолжаться, как сейчас, то к тому времени мы сможем охватить 70% населения. Чтобы осенью избежать новых ограничений для экономики и школ, в первую очередь нужно прививаться", - сказал премьер.