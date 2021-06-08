Пресс-конференция ⟩ Вакцинация против ограничений, ремонт Рижского цирка и освобождение стипендий от налога

Видео: Запись пресс-конференции

В пресс-конференции приняли участие: Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр здравоохранения Дэниэль Павлютс;

Министр образования и науки Анита Муйжниеце;

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис;

Директор Департамента инфекционных болезней и профилактики SPKC Юрий Перевощиков.

О важности вакцинации

Ранее на во вторник, 8 июня, на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) подчеркнул, что активная вакцинация против Covid-19 позволит избежать возможных ограничений осенью.

Министры обсудили эпидемиологическую ситуацию, которая, по мнению экспертов, улучшается. Принимая во внимание информацию, предоставленную экспертами, Кариньш отметил, что, хотя показатели заболеваемости Covid-19 улучшаются, они по-прежнему остаются одними из самых высоких в Европе.

В то же время он указал на важность сохранения темпов вакцинации против Covid-19, чтобы студенты могли вернуться к очному обучению осенью, а также не пришлось задумываться о новых ограничениях в торговле.

"Для этого необходимо обеспечить процесс вакцинации в течение всего лета. Если вакцинация будет продолжаться, как сейчас, то к тому времени мы сможем охватить 70% населения. Чтобы осенью избежать новых ограничений для экономики и школ, в первую очередь нужно прививаться", - сказал премьер.

Правительство выделит почти 4,5 миллиона евро полиции и пограничникам за работу во время пандемии

Сегодня правительство поддержало выделение Министерству внутренних дел (IeM) 4 488 387 евро на оплату сверхурочных и выплат сотрудникам правоохранительных органов во время пандемии Covid-19.

В прошлом с начала пандемии IeM было выделено на эти цели несколько миллионов евро. Полиция и пограничники - это органы, контролирующие ограничения на Covid-19.

Например, еще в мае правительство решило выделить 850 741 евро Государственной полиции и пограничной охране.

Правительство решает выделить 300 000 евро на реконструкцию исторического здания Рижского цирка

На реконструкцию исторического здания SIA Rīgas cirks на улице Меркеля, 4, в Риге из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" будет выделено 300 000 евро, постановило сегодня правительство.

Министерство культуры (KM) указывает, что 18 марта Кабинет министров поддержал выделение дополнительного финансирования для реализации проектов высокой готовности, связанных с преодолением кризиса Covid-19 и восстановлением экономики в 2021 году и 2022 год по министерствам.

Министерство культуры запросило средства в размере 22 миллионов евро для профессиональных художественных учреждений и учреждений наследия.

Для организации Праздника песни и танца школьной молодежи потребуется 2,047 млн евро

Организация XII Праздника песни и танца школьной молодежи в конце этого лета может обойтись госбюджету в 2,047 млн евро, свидетельствует подготовленное Министерством образования и науки (IZM) сообщение об организации праздника, которое сегодня было рассмотрено правительством.

Первоначально IZM планировало выделить на организацию праздника 4,18 млн евро, однако в результате его перепланирования в виртуальный формат бюджет уменьшился до 2,047 млн евро.

883 тыс. евро из этой суммы предназначены для художественной части и технической поддержки праздника, 568 тыс. евро планируется выплатить художественному, административному и техническому персоналу, артистам, исполнителям, авторам, режиссерам. 499 тыс. евро будет выделено Латвийскому телевидению (LTV), 32,6 тыс. евро - Латвийскому радио.

На тестирование на Covid-19 и средства индивидуальной защиты планируется выделить 64,8 тыс. евро.

С учетом того, что сэкономлено более 2 млн евро из ранее выделенной суммы, IZM рекомендует направить оставшуюся сумму на другие приоритеты.

Правительство поддержало порядок по освобождению стипендий от подоходного налога

Кабинет Министров поддержал подготовленное Министерством финансов (Минфин) постановление о порядке освобождения стипендий от подоходного налога с населения (IIN).

Правила определяют, как стипендии, выплачиваемые ассоциациями, фондами или фондами международного образования или программ сотрудничества, освобождаются от налогообложения IIN. Правила были изменены, так как они нуждаются в обновлении в соответствии с текущей ситуацией.

Проект дополнен списком необходимых документов для оценки соответствия ассоциаций или фондов определению стипендии, указанному в Законе "О подоходном налоге с населения".

В проекте постановления исключен пункт об обязанности физических лиц, получивших стипендию в налоговом году, подавать годовую декларацию о доходах.