Закрыто отделение для больных Covid-19 в Балвской больнице

Она рассказала, что количество госпитализируемых пациентов продолжает сокращаться и сейчас заполняемость предназначенных для них мест составляет 41%. Больше всего мест в настоящее время заполнено в Добельской больнице - 75%.

С учетом сокращения количества госпитализаций закрыто отделение для коронавирусных больных в Балвской больнице, а в Рижской Восточной больнице, больнице им. Страдиньша, Резекненской больнице и Даугавпилсской региональной больнице места для больных Covid-19 перепрофилированы для других пациентов.

В то же время, как указала Хейберга, в больницах высока нагрузка в терапевтических отделениях, поэтому ситуация в медицине по-прежнему чрезвычайная.

Как сообщалось, за прошедшие сутки госпитализировано 25 пациентов с Covid-19, выписано 53 человека, и в целом в стационарах лечатся 344 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Состояние 291 заболевшего характеризуется как среднетяжелое, 53 - как тяжелое.