Вт, 8.06.2021
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Закрыто отделение для больных Covid-19 в Балвской больнице

Рижская Восточная клиническая университетская больница Gaiļezers ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Балвском стационаре SIA "Объединение Балвской и Гулбенской больниц" закрыто отделение для лечения пациентов с Covid-19, сообщила на заседании правительства руководитель центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.

Она рассказала, что количество госпитализируемых пациентов продолжает сокращаться и сейчас заполняемость предназначенных для них мест составляет 41%. Больше всего мест в настоящее время заполнено в Добельской больнице - 75%.

С учетом сокращения количества госпитализаций закрыто отделение для коронавирусных больных в Балвской больнице, а в Рижской Восточной больнице, больнице им. Страдиньша, Резекненской больнице и Даугавпилсской региональной больнице места для больных Covid-19 перепрофилированы для других пациентов.

В то же время, как указала Хейберга, в больницах высока нагрузка в терапевтических отделениях, поэтому ситуация в медицине по-прежнему чрезвычайная.

Как сообщалось, за прошедшие сутки госпитализировано 25 пациентов с Covid-19, выписано 53 человека, и в целом в стационарах лечатся 344 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Состояние 291 заболевшего характеризуется как среднетяжелое, 53 - как тяжелое.

С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 620 человек, перенесших Covid-19.

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