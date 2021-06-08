Cтрельба в Волгоградской области: около школы ранены двое подростков
В России два подростка получили огнестрельные ранения в результате стрельбы около школы в городе Волжский Волгоградской области, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".
В России два подростка получили огнестрельные ранения в результате стрельбы около школы в городе Волжский Волгоградской области, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".
Стрельба произошла 8 июня в школе № 15 поселка Краснооктябрьский. Подросткам 2005 и 2006 года рождения удалось скрыться в школе, после чего им вызвали скорую и доставили в больницу. Одного из них ранили в ногу, а другого - в предплечье. Сообщается, что состояние здоровья учеников не вызывает опасений у врачей, рассказали в областном комитете здравоохранения.
На данный момент полиция ведет поиски мужчины, который стрелял по подросткам предположительно из пневматического оружия. Есть информация, что нападавший, возможно, был пьян.
Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что среди основных версий рассматривается стрельба на почве хулиганства или бытового конфликта.