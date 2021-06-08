Cтрельба в Волгоградской области: около школы ранены двое подростков

Стрельба произошла 8 июня в школе № 15 поселка Краснооктябрьский. Подросткам 2005 и 2006 года рождения удалось скрыться в школе, после чего им вызвали скорую и доставили в больницу. Одного из них ранили в ногу, а другого - в предплечье. Сообщается, что состояние здоровья учеников не вызывает опасений у врачей, рассказали в областном комитете здравоохранения.