В России двое подростков ранили друг друга из винтовки

Стрельба произошла 8 июня в школе № 15 поселка Краснооктябрьский. Сообщалось, что подросткам 2005 и 2006 года рождения удалось скрыться в школе, после чего им вызвали скорую и доставили в больницу. Одного из них ранили в ногу, а другого - в предплечье. Состояние здоровья учеников не вызывало опасений у врачей, рассказали в областном комитете здравоохранения.

Полиция вела поиски мужчины, который якобы стрелял по подросткам предположительно из пневматического оружия. Звучала информация, что нападавший, возможно, был пьян.

Источник в экстренных службах сообщил, что среди основных версий рассматривалась стрельба на почве хулиганства или бытового конфликта.

Другой собеседник РИА Новости заявил, что рассматривается версия, согласно которой стрельба была выдумкой пострадавших подростков, и никто кроме них в конфликте не участвовал.