Ср, 9.06.2021
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Даниэль Павлютс

В России двое подростков ранили друг друга из винтовки

ФОТО: pixabay.com/Alexas_Fotos

В России два подростка ранили друг друга из винтовки. Изначально сообщалось, что они получили огнестрельные ранения в результате стрельбы около школы в городе Волжский Волгоградской области, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".

Стрельба произошла 8 июня в школе № 15 поселка Краснооктябрьский. Сообщалось, что подросткам 2005 и 2006 года рождения удалось скрыться в школе, после чего им вызвали скорую и доставили в больницу. Одного из них ранили в ногу, а другого - в предплечье. Состояние здоровья учеников не вызывало опасений у врачей, рассказали в областном комитете здравоохранения.

Полиция вела поиски мужчины, который якобы стрелял по подросткам предположительно из пневматического оружия. Звучала информация, что нападавший, возможно, был пьян.

Источник в экстренных службах сообщил, что среди основных версий рассматривалась стрельба на почве хулиганства или бытового конфликта.

Другой собеседник РИА Новости заявил, что рассматривается версия, согласно которой стрельба была выдумкой пострадавших подростков, и никто кроме них в конфликте не участвовал.

Позже подтвердилось, что подростки самостоятельно нанесли друг другу ранения из пневматической винтовки - свои действия они снимали на телефон. Об этом рассказали в областном управлении МВД России. Полиция еще выясняет мотивы их поступка.

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