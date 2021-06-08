Вт, 8.06.2021
Нужно понимать, что министр больше не частное лицо с личным мнением, а представляет правительство. Следует тщательно обдумывать свои слова перед тем, как высказывать их публично Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Пункты вакцинации в торговых центрах могут открыться в середине июня

Иллюстративное фото ФОТО: @insta_photos/Shutterstock.com

Вакцинация от Covid-19 в торговых центрах может постепенно начаться с 16 июня, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Планируется, что пункты вакцинации будут открыты до 31 декабря этого года.

Торговые центры обеспечат помещения для вакцинации, а проводиться она будет как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Пока интерес к сотрудничеству проявили девять торговых центров в Риге, однако планируется также обратиться к торговым центрам в регионах Латвии.

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