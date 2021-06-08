Вт, 8.06.2021
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Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

Экс-вратарь "Динамо" пополнил состав чемпиона Украины

Янис Ворис ФОТО: Kaspars Volonts, "Dinamo Rīga"

Бывший вратарь рижского "Динамо" Янис Ворис в следующем сезоне будет выступать за лучший клуб Украины "Донбасс", сообщает официальный сайт команды.

Контракт с 21-летним Янисом Ворисом рассчитан на один сезон. В составе "Донбасса" вратарь будет выступать под номером "39". В следующем сезоне "Донбасс" примет участие в Хоккейной Лиге чемпионов.

Ворис - воспитанник хоккейной школы "Рига", за которую выступал до 2017 года. В сезоне 2018/19 играл за североамериканские молодёжные команды "Джеймстаун Ребелз", "Нортерн Циклонз" и "Спрингфилд Джуниор Блюз".

В 2019 году вратарь вернулся в систему рижского "Динамо", а 21 декабря этого же года в возрасте 19 лет Ворис дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - латвийский голкипер сыграл 48 минут против "Йокерита" и отразил 17 из 19 бросков. Всего в сезоне-2019/20 он сыграл в 7 матчах КХЛ (89,3% отражённых бросков).

Сезон-2020/21 Ворис начинал в команде "Рёдовре Майти Буллз" из главной лиги Дании, но в декабре 2020 года вновь вернулся в "Динамо".

Янис Ворис имеет опыт выступлений за юниорскую и молодёжную сборные Латвии.

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