Нелегалы штурмуют белорусско-польскую границу. Их стало больше в 4 раза

С начала 2021 года пограничники Подляшья задержали за незаконное пересечение границы 112 человек.

"Большинство групп задерживали именно за переход белорусско-польской границы - всего 92 человека", - сообщила Hrodna.life пресс-секретарь Подляшского отделения Польской пограничной службы.

Для примера, за первые шесть месяцев 2020 года всего на отрезке, который охраняет Подляшский отдел (граница с Литвой и Беларусью), задержано 24 человека - в 3,8 раз меньше.

Больше нелегальных мигрантов стало и на белорусско-литовской границе. За первые пять месяцев 2021 года их было больше, чем за три предыдущих года вместе, пишет "Еврорадио".

Напомним, 26 мая Александр Лукашенко заявил: "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить".