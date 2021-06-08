Видео ⟩ Полиции пришлось просить помощи, чтобы задержать пьяного водителя и его агрессивного пассажира

Грубое поведение, неуважение к окружающим, в том числе к полицейским в униформе, и эскалация ситуации до драки, которой удалось избежать, а также агрессия против съемочной группы Degpunktā - все это на совести водителя Lexus и его попутчика после остановки автомобиля на границе Яунмарупе, на аллее Мазцену.

Видео: сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

Бригада дорожной полиции, остановившая автомобиль, не стала бы звать на помощь коллег, если бы водитель не отказывался сотрудничать с правоохранительными органами. Он предъявил водительские права, но категорически отказался пройти тест на алкоголь.

Водитель также был агрессивен, угрожал полицейским судебными исками и адвокатами. Иногда он даже откровенно издевался.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Хочешь меня задержать? Я позвоню своему адвокату прямо сейчас, хочешь? Эу! Хочешь, чтобы я позвонил своему адвокату? Тебе это действительно нужно? Я никуда не пойду, иди [цензура]. Нет. Слушай, я дам тебе номер адвоката. Тогда сможешь. Эй, слушай! Я ничего не сделал, меня [цензура]", - угрожал мужчина.

Пассажир Lexus, который в начале конфликта был спокоен и пытался уговорить агрессивного мужчину согласиться на требования полиции, вдруг сам разозлился - сначала на съемочную группу Degpunktā, а затем направил агрессию на сотрудников правоохранительных органов.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta