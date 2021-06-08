Премия за вакцинацию? Планируется пересмотреть перечень мер, мотивирующих сделать прививку

Он отметил, что новые меры будут "ближе к людям". Например, планируется расширить выездную вакцинацию, в том числе предлагая и пожилым людям вакцинироваться на дому. В настоящее время в связи с этим ведется активная работа с самоуправлениями.

Также планируется более активно сотрудничать с Министерством образования и науки, чтобы содействовать вакцинации в учреждениях образования, что в свою очередь будет способствовать тому, что к новому учебному году как можно больше учителей и детей будут защищены от вируса.

"В то же время мы разработаем более широкую, более детальную и более целевую группу мер", - сказал министр, добавив, что

будут заслушаны предложения других министерств по мотивационным мероприятиям, среди которых может быть рассмотрено введение премий за прохождение вакцинации.

Таким образом, как отметил политик, любые методы, способствующие обширной вакцинации в других странах мира, будут оцениваться в латвийском контексте.

Что касается прежних планов распространять газету о вакцинации, министр сообщил, что сейчас это больше не планируется. "Мы печатаем много разных материалов, в том числе на разных языках, и распространяем их через прививочные пункты в сотрудничестве с учреждениями самоуправлений, а также другими способами, чтобы у людей была реальная, удобная возможность эти материалы получить", - сказал Павлютс.