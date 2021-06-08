Правительство предоставило Винькеле и ее бюро пособие по увольнению почти в 20 000 евро

На эти цели было решено выделить Министерству здравоохранения финансирование в размере 17 578 евро из государственной бюджетной программы "Резервные средства".

Министерство здравоохранения поясняет, что из-за выражения недоверия премьер-министром Кришьянисом Кариньшем (СП) 7 января бывшему министру здравоохранения, Министерство здравоохранения должно обеспечить выходное пособие при прекращении службы, а также компенсацию за неиспользованный отпуск.

Таким образом, в бюджете Минздрава возникают непредвиденные дополнительные расходы, связанные с заработной платой и взносами работодателя на обязательное государственное социальное страхование.

Из этой суммы:

6 298,63 евро предназначены для компенсации за неиспользованные дни отпуска,

7 924 евро - в виде выходного пособия и

3 355,12 евро - в качестве обязательных взносов работодателя на социальное страхование.

Уже сообщалось, что при первой закупке до 19 ноября 2020 года Латвия могла подать заявку на получение почти 860 000 доз вакцин Pfizer, но было принято решение закупить 97 500 доз вакцины. Позднее, когда было предложено 430 000 доз вакцины от этого производителя, Латвия подала заявку только на 100 000 доз.