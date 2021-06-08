Видео ⟩ "Могло обойтись очень дорого!" В Эстонии мужчина спас полицейских от потери оборудования на сумму около 12 000 евро

Видео распространилось в одной из группа в Facebook. На нем мужчина выходит из машины и спешит к автомобилю правоохранительных органов, чтобы сказать, что они забыли взять с собой камеру контроля скорости.

"Для них это была бы огромная потеря", - сказал Юрис Цибис, разместивший видео.

"Сначала они даже не хотели выйти и взять камеру. В тот момент была пробка, и я понял, что происходит", - сказал Юрис.

Мужчина вышел из машины и подошел к водителю. Юрис сказал, что у них на багажнике лежала камера контроля скорости, но полицейский никак не отреагировал.

Юрис понял, что ничего не произойдет, взял устройство и передал его пассажиру. "Он сказал "спасибо" и выглядел очень удивленным!"

Представитель полиции Анника Максимова отметила, что такие устройства очень дороги - примерно от 8 500 до 12 000 евро.

"Полиция очень благодарна человеку, который сообщил о случившемся", - сказала Максимова.