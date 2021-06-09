На футбольном матче сборных Эстонии и Латвии смогут присутствовать зрители

"Речь идет о важной для Эстонии и футбола игре, потому что в случае победы мы снова сможем выиграть традиционный Кубок Балтии, чего ждали 83 года. Для того чтобы обеспечить играющей на домашней арене команде дополнительную поддержку, мы решили допустить на стадион вместо 250 человек - 1000, включая зрителей", - сказала министр культуры Аннели Отт.

Арена на 14 000 посадочных мест достаточно велика, чтобы позволить присутствие 800 дополнительных зрителей и обеспечить при этом их достаточную рассредоточенность, добавила она.

Эстонский футбольный союз представил Министерству культуры и Департаменту здоровья ходатайство допустить на игру 1000 человек вместе с участниками, организаторами и зрителями, которые будут разделены на четыре не пересекающиеся между собой зоны.

Действующие сейчас в Эстонии ограничения допускают проведение спортивных соревнований только в том случае, если число участников и зрителей не превышает 250 человек. С 11 июня вне помещений разрешено проводить соревнования, в которых вместе со зрителями участвует до 1000 человек.