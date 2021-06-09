Ср, 9.06.2021
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про Лиене Воцишу

Левитс поддерживает предоставление льгот вакцинированным

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Снятие ограничений только для вакцинированных людей является законным и не представляет собой дискриминацию, потому что каждый обязан делать прививки и решение не делать этого считается антиобщественным поведением - это мнение, которое высказал президент Эгил Левитс в программе Viens pret vienu.

В интервью президент выразил свое мнение о различиях в отношении к вакцинированным и невакцинированным людям, заявив, что это юридически оправдано, потому что каждый, кто хочет, имеет возможность пройти вакцинацию и, как и в других ситуациях, люди обязаны защитить не только себя, но и общество.

"Это социальная ответственность перед другими. Исключение составляют люди, которые не могут пройти вакцинацию по медицинским показаниям.

В отсутствие какого-либо другого существенного оправдания невакцинация - антисоциальна, поэтому ограничения оправданы",

считает президент.

Он отметил, что вакцинация важна, прежде всего, для защиты своего здоровья и, в то же время, общественного здоровья, поэтому это долг не только перед собой, но и перед обществом.

"Мы так много говорили о том, что трудно представить, чтобы кто-то об этом не слышал", - добавил он, сравнивая обязательство вакцинации с запретом на вождение в нетрезвом виде - в обоих случаях для защиты себя и, прежде всего, общества.

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