Ср, 9.06.2021
В какой-то степени страстного артиста Козловского хочется даже пожалеть - он стал (осознанно или нет) автором "партийного заказа" - фильма, обреченного практически на уровне задумки, а тягаться на арене зрительского кино с полюбившимся всему миру монолитом от HBO было задачей заведомо практически невыполнимой. из обзора на фильм "Чернобыль"
из обзора на фильм "Чернобыль"

За сутки выявлено 244 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 183,7

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 244 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Сообщается о пяти случаях смерти.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте 60-69 лет,
  • один человек - в возрасте 70-79 лет,
  • три человека - в возрасте 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 191,7 до 183,7 случая.

За последние сутки проведено 12 810 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,9%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 388 человек.

НАВЕРХ
Back