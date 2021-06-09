За сутки выявлено 244 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 183,7
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 244 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Сообщается о пяти случаях смерти.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 244 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Сообщается о пяти случаях смерти.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 191,7 до 183,7 случая.
За последние сутки проведено 12 810 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,9%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 388 человек.