За сутки выявлено 244 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 183,7

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте 60-69 лет,

один человек - в возрасте 70-79 лет,

три человека - в возрасте 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 191,7 до 183,7 случая.

За последние сутки проведено 12 810 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,9%.