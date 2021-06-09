Фото ⟩ Весь мир следит за путешествием стада слонов со слонятами. Животные, видимо, устали и прилегли поспать

В целом животные прошли около 500 километров. За ними все это время тщательно следит большая команда из 500 человек, которая использует для этих целей почти 400 единиц транспортной техники и 14 дронов, пишет Guardian.
Так, один из беспилотников прислал фотографии слонов, прилегших отдохнуть.
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В свою очередь, за путешествием также следит вся китайская и мировая пресса.
В ноябре стадо сделало перерыв в пять месяцев после того, как у одной из самок родился слоненок. Затем животные отправились дальше.
На данный момент всего в стаде 15 животных. Три из них - слонята, пишет BBC. Кроме того, сообщается, что один слон отбился от стада.
Путешествуя, стадо слонов повредило десятки гектаров леса, а общая сумма убытков - выше 1 млн долларов. Эксперты следят за животными, чтобы выводить их из жилых районов и направить обратно к дому. Для этого они приманивают зверей тоннами еды (кукурузой, ананасами и др.) и эвакуируют местных жителей. Местных также просили убрать со двора кукурузу и соль - любимую еду слонов.
Как пишут СМИ, попытки увести слонов почти не приносили успеха, но в настоящее время стадо, видимо, отправляется в сторону дома - в заповедник Мэнъянцзы.
В чем причины такого похода?
Специалисты до сих пор пытаются выяснить причины того, почему слоны начали странствие в прошлом году. Конечный пункт - неизвестен, а все странствие происходит в провинции Юннань.
Некоторые эксперты предположили, что слоны ушли из-за неопытного вожака, который повел стадо "куда-то не туда". Другие исследователи считают, что слоны ищут новый дом - в поисках пищи. Из-за развития сельского хозяйства среда обитания слонов сократилась почти на 40%. У животных могли поменяться вкусовые привычки, так как рядом с ними было много полей с кукурузой и сахарным тростником.
Отмечается, что это первый раз, когда слоны ушли настолько далеко от своего места обитания.
В провинции Юннань обитает около 300 диких азиатских слонов, сообщает Global Times. В 80-х их было меньше 200, однако все эти годы люди помогали животным восстановить популяцию.