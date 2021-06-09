Фото ⟩ Весь мир следит за путешествием стада слонов со слонятами. Животные, видимо, устали и прилегли поспать

ФОТО: AFP/SCANPIX

В целом животные прошли около 500 километров. За ними все это время тщательно следит большая команда из 500 человек, которая использует для этих целей почти 400 единиц транспортной техники и 14 дронов, пишет Guardian.

Так, один из беспилотников прислал фотографии слонов, прилегших отдохнуть.

Галерея: Знаменитые слоны в Китае прилегли отдохнуть в лесу

В свою очередь, за путешествием также следит вся китайская и мировая пресса.

Elephants on tour in China guzzle crops and wreak havoc.



Since April, the elephants have embarked on a 500km journey after escaping a nature reserve in China’s Yunnan province. Hundreds of people have been mobilised to ensure safety and monitor the herd of 15 elephants pic.twitter.com/AHOilC84gQ — AFP News Agency (@AFP) June 4, 2021

В ноябре стадо сделало перерыв в пять месяцев после того, как у одной из самок родился слоненок. Затем животные отправились дальше.

ФОТО: SIPA/Scanpix

На данный момент всего в стаде 15 животных. Три из них - слонята, пишет BBC. Кроме того, сообщается, что один слон отбился от стада.

Путешествуя, стадо слонов повредило десятки гектаров леса, а общая сумма убытков - выше 1 млн долларов. Эксперты следят за животными, чтобы выводить их из жилых районов и направить обратно к дому. Для этого они приманивают зверей тоннами еды (кукурузой, ананасами и др.) и эвакуируют местных жителей. Местных также просили убрать со двора кукурузу и соль - любимую еду слонов.

Как пишут СМИ, попытки увести слонов почти не приносили успеха, но в настоящее время стадо, видимо, отправляется в сторону дома - в заповедник Мэнъянцзы.

В чем причины такого похода?

🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳🐘 #云南 #野象“旅行团”近日一路北迁，有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患，确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 1, 2021

Специалисты до сих пор пытаются выяснить причины того, почему слоны начали странствие в прошлом году. Конечный пункт - неизвестен, а все странствие происходит в провинции Юннань.

Некоторые эксперты предположили, что слоны ушли из-за неопытного вожака, который повел стадо "куда-то не туда". Другие исследователи считают, что слоны ищут новый дом - в поисках пищи. Из-за развития сельского хозяйства среда обитания слонов сократилась почти на 40%. У животных могли поменяться вкусовые привычки, так как рядом с ними было много полей с кукурузой и сахарным тростником.

Отмечается, что это первый раз, когда слоны ушли настолько далеко от своего места обитания.

Что еще известно?