Ср, 9.06.2021
В какой-то степени страстного артиста Козловского хочется даже пожалеть - он стал (осознанно или нет) автором "партийного заказа" - фильма, обреченного практически на уровне задумки, а тягаться на арене зрительского кино с полюбившимся всему миру монолитом от HBO было задачей заведомо практически невыполнимой. из обзора на фильм "Чернобыль"
из обзора на фильм "Чернобыль"

Фото ⟩ Весь мир следит за путешествием стада слонов со слонятами. Животные, видимо, устали и прилегли поспать

ФОТО: AP/Scanpix

В марте прошлого года в Китае стадо слонов начало большое странствие. Спустя чуть больше года - в апреле - слоны вышли за территорию заповедника и... остановились отдохнуть. 

ФОТО: AFP/SCANPIX

В целом животные прошли около 500 километров. За ними все это время тщательно следит большая команда из 500 человек, которая использует для этих целей почти 400 единиц транспортной техники и 14 дронов, пишет Guardian. 

Так, один из беспилотников прислал фотографии слонов, прилегших отдохнуть.

Галерея: Знаменитые слоны в Китае прилегли отдохнуть в лесу

В свою очередь, за путешествием также следит вся китайская и мировая пресса.

В ноябре стадо сделало перерыв в пять месяцев после того, как у одной из самок родился слоненок. Затем животные отправились дальше.

ФОТО: SIPA/Scanpix

На данный момент всего в стаде 15 животных. Три из них - слонята, пишет BBC. Кроме того, сообщается, что один слон отбился от стада.

Путешествуя, стадо слонов повредило десятки гектаров леса, а общая сумма убытков - выше 1 млн долларов. Эксперты следят за животными, чтобы выводить их из жилых районов и направить обратно к дому. Для этого они приманивают зверей тоннами еды (кукурузой, ананасами и др.) и эвакуируют местных жителей. Местных также просили убрать со двора кукурузу и соль - любимую еду слонов. 

Как пишут СМИ, попытки увести слонов почти не приносили успеха, но в настоящее время стадо, видимо, отправляется в сторону дома - в заповедник Мэнъянцзы.

В чем причины такого похода? 

Специалисты до сих пор пытаются выяснить причины того, почему слоны начали странствие в прошлом году. Конечный пункт - неизвестен, а все странствие происходит в провинции Юннань.

Некоторые эксперты предположили, что слоны ушли из-за неопытного вожака, который повел стадо "куда-то не туда". Другие исследователи считают, что слоны ищут новый дом - в поисках пищи. Из-за развития сельского хозяйства среда обитания слонов сократилась почти на 40%. У животных могли поменяться вкусовые привычки, так как рядом с ними было много полей с кукурузой и сахарным тростником.

Отмечается, что это первый раз, когда слоны ушли настолько далеко от своего места обитания. 

Что еще известно? 

В провинции Юннань обитает около 300 диких азиатских слонов, сообщает Global Times. В 80-х их было меньше 200, однако все эти годы люди помогали животным восстановить популяцию.

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