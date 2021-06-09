Кариньш готов поддержать свободное перемещение по Европе привитых от Covid-19 людей

В интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma премьер-министр высказал предположение, что Европа может прийти к такой договоренности очень скоро - в середине июня. По его словам, это "то направление, в котором мы должны двигаться".

Кариньш добавил, что в некоторых случаях тест на Covid-19 будет необходим, например, если человек вернулся из страны, где распространяется новый штамм Covid-19.

Премьер-министр признал, что условия для путешествий в разных странах Европы различаются и могут доставлять сложности их жителям, поэтому их следует упростить.

"На мой взгляд, это было бы логично - сделай прививку, получи зеленый паспорт и езжай свободно! Не привит, значит дождись теста и, возможно, тогда соблюдай самоизоляцию, в зависимости от того, откуда ты приехал", - подчеркнул Кариньш.

Политик отметил, что в Латвии, а также в остальной Европе и во всем мире люди, привитые от Covid-19, будут вести гораздо более свободный образ жизни, чем непривитые люди, например, привитые смогут встречаться лично, а также не надевать в помещениях маски.

Также ожидается, что в будущем будет все больше мест, куда те, кто не вакцинированы от Covid-19, смогут попасть, только предоставив отрицательный тест на Covid-19, сказал премьер-министр. Он указал, что государство может перестать оплачивать тесты на Covid-19 для людей, которые не готовы прививаться. Политик отметил, что тесты дороже, чем полный курс вакцинации, поэтому для государства явно выгоднее платить человеку за вакцинацию от Covid-19, чем за тест.

Сегодня будут объявлены результаты голосования депутатов Европейского парламента по законодательству, касающемуся введению цифрового сертификата Covid-19 Европейского Союза, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.

Крастиньш сказал, что утверждение сертификата в Европарламенте происходит по ускоренной законодательной процедуре, так что он может быть действителен в начале летнего сезона.