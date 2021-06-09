В Афганистане произошло нападение на лагерь с саперами. Погибли 10 человек

Нападение произошло во вторник вечером, 8 июня, когда нападавшие в масках ворвались в лагерь и открыли огонь. Пострадали как минимум 14 человек.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт, но МВД обвинило в случившемся талибов.

Местные СМИ сообщают, что атакующий лагерь саперов находился в ведении международной организации по разминированию Halo Trust.

Согласно веб-сайту организации, в Афганистане там работает 2600 сотрудников. Программой разминирования в стране полностью руководят афганцы.

Проекты помощи и неправительственные организации в Афганистане регулярно подвергаются нападениям.

По данным общественной организации Inso, в 2020 году в Афганистане было зарегистрировано 180 инцидентов с неправительственными организациями. 14 сотрудников были убиты, 27 ранены и 42 похищены.