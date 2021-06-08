Евро-2020: как будет проходить первый турнир эпохи коронавируса и кто главный противник России

Евро-2020 (название решили не менять с прошлого года) примут 11 городов в 10 странах: Рим (Италия), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Дания), Санкт-Петербург (Россия), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Севилья (Испания), Лондон и Глазго (Великобритания).

Такой разброс организаторы объяснили в том числе тем обстоятельством, что в 2020 году исполнялось 60 лет с момента учреждения турнира, и в честь юбилея они хотели вовлечь в его проведение как можно больше стран.

Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли. Победитель определится 11 июля.

Первый матч будет сыгран в пятницу в Риме между сборными Турции и Италии, вошедшими в группу А.

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Кто играет

Во второй раз в истории турнира на групповой стадии сыграют 24 команды (до 2016 года она состояла из 16 сборных). Они разделены на шесть групп.

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В стадию плей-офф пройдут 16 сборных - по двое лидеров из каждой группы и четыре команды, занявшие третью строчку с наилучшим результатом.

"Группой смерти" в этот раз называют группу F, в которую попали Германия, Франция, Португалия (действующие чемпионы Европы) и Венгрия.

Россия сыграет в группе B вместе с Бельгией, Данией и Финляндией. Большинство специалистов очень осторожно оценивают ее шансы на выход в плей-офф при таких соперниках.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что это возможно, если команде удастся переиграть датчан (о соперничестве с Бельгией никто всерьез не говорит).

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Однако спортивный комментатор Геннадий Орлов напоминает, что почти все игроки сборной Дании играют за лучшие европейские клубы, а, кроме того, матч против России датчане проведут на своем поле в Копенгагене.

"Надо, чтобы наши футболисты проявили героизм. Если они выйдут из группы - это будет уже большой успех", - сказал Орлов в интервью сайту Sportbox.ru.

Родоначальники футбола англичане попали в группу D вместе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Английские комментаторы настроены весьма оптимистично и даже относят сборную Англии к фаворитам предстоящего турнира, хотя обычно не склонны к чрезмерным ожиданиям.

По мнению спортивного обозревателя Independent Бена Барроуза, Англия едет на Евро-2020 с одним из лучших составов в своей истории.

Что с билетами?

Спрос на билеты на матчи Евро-2020 побил все рекорды зрительского ажиотажа во время спортивных соревнований за последние несколько десятилетий. На два миллиона официальных билетов было подано более 19 млн заявок.

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