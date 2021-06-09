Видео, фото ⟩ Блогера Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму. Он уже сознался

Вечером вторника в квартиру Хованского постучали, после чего до двух часов ночи у него проходили обыски, во время которых у блогера, кроме нескольких компьютеров, изъяли "приспособление для курения интересных веществ" и пистолет - вероятно, зарегистрированный.

По словам источника ТАСС, Хованского задержали по уголовному делу "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Ему грозит штраф до миллиона рублей (примерно 11 000 евро) или до семи лет лишения свободы.

В каком именно статусе по делу проходит блогер, пока неизвестно.

По информации "Mash на Мойке",

дело связано с песней Хованского по теме "Норд-Оста" - она появилась в интернете еще год назад. В ней, в частности, поется: "Норд-Ост" - это было ******* [очень хорошо].

Сколько же русских детей убили. (…) Все во имя Чечни!" В другом видео Хованский назвал героями чеченских террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.

По данным издания "Фонтанка", песня была выложена на официальном YouTube-канале Хованского. "Mash на Мойке" же утверждает, что песня там не появлялась. Сам Хованский во время задержания заявил, что исполнял ее на стриме видеоблогера Андрея Нифедова - его также доставили в полицию. По данным "Фонтанки", он проходит по делу свидетелем.

В феврале 2021 года фрагменты песни показал в своем стриме блогер Стас Васильев, с которым у Хованского был конфликт. Тот стрим набрал больше миллиона просмотров. В конце месяца фрагмент песни выложил в Telegram создатель "Мужского государства" Владислав Поздняков. Он призвал подписчиков жаловаться на Хованского в МВД.

Извинения

В конце февраля Хованский в своем Telegram-канале признал свою вину и принес извинения за песню.

Фото, видео

Позже канал Baza опубликовал также видео с задержанием Хованского, с признанием им своей вины, а также несколько фото из его квартиры.

Юрий Хованский - рэпер и видеоблогер, позиционирующий себя первым стендап-комиком Рунета. На его канал в YouTube подписаны более 4 млн пользователей, а видео суммарно собрали больше миллиарда просмотров. Известность Хованский приобрел после запуска собственных проектов в жанре стендап: Russian Stand-up и пр., а также благодаря совместным роликам с Ильей Давыдовым, более известным как Илья Мэддисон.

С июня 2019 года он также является помощником самого молодого депутата Госдумы России от партии ЛДПР Василия Власова. После задержания в ЛДПР заявили, что блогер уже полгода не работает с Власовым по причине вопросов к репутации.