Видео, фото ⟩ Блогера Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму. Он уже сознался

Вечером вторника в квартиру Хованского постучали, после чего до двух часов ночи у него проходили обыски, во время которых у блогера, кроме нескольких компьютеров, изъяли "приспособление для курения интересных веществ" и пистолет - вероятно, зарегистрированный.
По словам источника ТАСС, Хованского задержали по уголовному делу "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Ему грозит штраф до миллиона рублей (примерно 11 000 евро) или до семи лет лишения свободы.
В каком именно статусе по делу проходит блогер, пока неизвестно.
По информации "Mash на Мойке",
дело связано с песней Хованского по теме "Норд-Оста" - она появилась в интернете еще год назад. В ней, в частности, поется: "Норд-Ост" - это было ******* [очень хорошо].
Сколько же русских детей убили. (…) Все во имя Чечни!" В другом видео Хованский назвал героями чеченских террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.
По данным издания "Фонтанка", песня была выложена на официальном YouTube-канале Хованского. "Mash на Мойке" же утверждает, что песня там не появлялась. Сам Хованский во время задержания заявил, что исполнял ее на стриме видеоблогера Андрея Нифедова - его также доставили в полицию. По данным "Фонтанки", он проходит по делу свидетелем.
В феврале 2021 года фрагменты песни показал в своем стриме блогер Стас Васильев, с которым у Хованского был конфликт. Тот стрим набрал больше миллиона просмотров. В конце месяца фрагмент песни выложил в Telegram создатель "Мужского государства" Владислав Поздняков. Он призвал подписчиков жаловаться на Хованского в МВД.
В конце февраля Хованский в своем Telegram-канале признал свою вину и принес извинения за песню.
Позже канал Baza опубликовал также видео с задержанием Хованского, с признанием им своей вины, а также несколько фото из его квартиры.
Юрий Хованский - рэпер и видеоблогер, позиционирующий себя первым стендап-комиком Рунета. На его канал в YouTube подписаны более 4 млн пользователей, а видео суммарно собрали больше миллиарда просмотров. Известность Хованский приобрел после запуска собственных проектов в жанре стендап: Russian Stand-up и пр., а также благодаря совместным роликам с Ильей Давыдовым, более известным как Илья Мэддисон.
С июня 2019 года он также является помощником самого молодого депутата Госдумы России от партии ЛДПР Василия Власова. После задержания в ЛДПР заявили, что блогер уже полгода не работает с Власовым по причине вопросов к репутации.
Сам Власов связал задержание Хованского с атакой на партию перед выборами в Госдуму. "Нынешний скандал произошел за 3 месяца до выборов. Крайне неудачная "черная" шутка о теракте. Он еще в 2014 году дал полиции все пояснения по этому поводу, принес извинения всем, кого его слова оскорбили, инцидент был исчерпан. Однако почему-то именно накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили жесткие обвинения, сопроводив массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР", - написал Власов в Instagram.