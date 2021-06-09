Блогера Юрия Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к терроризму

Вечером вторника в квартиру Хованского постучали, после чего до двух часов ночи у него проходили обыски, во время которых у блогера, кроме нескольких компьютеров, изъяли "приспособление для курения интересных веществ" и пистолет - вероятно, зарегистрированный.

По словам источника ТАСС, Хованского задержали по уголовному делу "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

В каком именно статусе по делу проходит блогер, пока неизвестно.

По информации "Mash на Мойке",

дело связано с песней Хованского по теме "Норд-Оста" - она появилась в интернете еще год назад. В ней, в частности, поется ""Норд-Ост" - это было ******* [очень хорошо]".

По данным издания "Фонтанка", песня была выложена на официальном YouTube-канале Хованского. "Mash на Мойке" же утверждает, что песня там не появлялась.

Позже канал Baza опубликовал также видео с задержанием Хованского, с признанием им своей вины, а также несколько фото из его квартиры.

Юрий Хованский - рэпер и видеоблогер, позиционирующий себя первым стендап-комиком Рунета. На его канал в YouTube подписаны больше 4 млн пользователей, а видео суммарно собрали больше миллиарда просмотров. Известность Хованский приобрел после запуска собственных проектов жанра стендап: Russian Stand-up и пр., а также благодаря совместным роликам с Ильей Давыдовым, более известным как Илья Мэддисон.