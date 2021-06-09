7 трендов ⟩ Самые стильные купальники этого лета
Независимо от того, планируете ли вы отпуск в городе или на берегу моря, современный купальник - важный предмет летнего гардероба. Смотрите, какие тенденции в этом сезоне будут наиболее актуальны!
Независимо от того, планируете ли вы отпуск в городе или на берегу моря, современный купальник - важный предмет летнего гардероба. Смотрите, какие тенденции в этом сезоне будут наиболее актуальны!
Неон
Яркие неоновые цвета - хит лета! И неважно, насколько этот цвет ослепляет! Для самых смелых - купальник, выполненный полностью в таких цветах, но не менее современно будет смотреться и вариант с неоновыми элементами.
Сложный дизайн
Этот вариант купальника отличается разнообразными вырезами и "игрой" с бретельками.
Микс цветов
В этом сезоне актуален и выбор купальника, в котором цвета верха и низа отличаются. Такое решение может быть даже очень экономичным - купите два купальника различных цветов и миксуйте их между собой. Так у вас будет не только отличный пляжный образ, но и четыре купальника вместо двух.
Веревочки и ленточки
Чем их больше, тем лучше! Особенно если речь идет о классическом бикини.
Минимализм
Раздельный или цельный купальник - в этом сезоне это неважно! Главное, чтобы он был лаконичным и простым.
Вязка крючком
Вязаные купальники снова в моде! Да, возможно, это не очень практично, так как такой купальник долго сохнет и может со временем даже деформироваться, но он все еще очень красивый! Кроме того, верх такого купальника в этом сезоне можно носить и как топ - с шортами, джинсами или юбкой.
Гофре
Еще одна тенденция, которая вернулась из 90-х. Главное тут помнить, что этот материал визуально увеличивает объемы тела, поэтому используйте его только в свою пользу!