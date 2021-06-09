7 трендов ⟩ Самые стильные купальники этого лета

Неон

Eres ФОТО: Пресс-фото

Яркие неоновые цвета - хит лета! И неважно, насколько этот цвет ослепляет! Для самых смелых - купальник, выполненный полностью в таких цветах, но не менее современно будет смотреться и вариант с неоновыми элементами.

H&M/Calzedonia ФОТО: Пресс-фото

Сложный дизайн

Asos ФОТО: Пресс-фото

Этот вариант купальника отличается разнообразными вырезами и "игрой" с бретельками.

Amir Slama/Infinity ФОТО: Пресс-фото

Микс цветов

Stella McCartney ФОТО: Пресс-фото

В этом сезоне актуален и выбор купальника, в котором цвета верха и низа отличаются. Такое решение может быть даже очень экономичным - купите два купальника различных цветов и миксуйте их между собой. Так у вас будет не только отличный пляжный образ, но и четыре купальника вместо двух.

Calzedonia ФОТО: Пресс-фото

Веревочки и ленточки

H&M ФОТО: Пресс-фото

Чем их больше, тем лучше! Особенно если речь идет о классическом бикини.

H&M/Agent Provocateur ФОТО: Пресс-фото

Минимализм

The Attico ФОТО: Пресс-фото

Раздельный или цельный купальник - в этом сезоне это неважно! Главное, чтобы он был лаконичным и простым.

Mango/Women'Secret ФОТО: Пресс-фото

Вязка крючком

Asos ФОТО: Пресс-фото

Вязаные купальники снова в моде! Да, возможно, это не очень практично, так как такой купальник долго сохнет и может со временем даже деформироваться, но он все еще очень красивый! Кроме того, верх такого купальника в этом сезоне можно носить и как топ - с шортами, джинсами или юбкой.

Mango/Cult Gaia ФОТО: Пресс-фото

Гофре

Bottega Veneta/Hunza G ФОТО: Пресс-фото

Еще одна тенденция, которая вернулась из 90-х. Главное тут помнить, что этот материал визуально увеличивает объемы тела, поэтому используйте его только в свою пользу!