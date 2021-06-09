С 1 июля вступят в силу новые правила для заказов посылок из стран, не входящих в ЕС

В министерстве пояснили, что такая процедура создана для защиты рынка стран Европейского союза (EС) от недобросовестной конкуренции, поскольку в настоящее время недорогие посылки ввозятся в огромных количествах без уплаты PVN.

В настоящее время посылки из третьих стран облагаются PVN, если стоимость товаров превышает 22 евро. Однако с 1 июля на всей территории EС товары, приобретенные за пределами Евросоюза, будут облагаться PVN с первого цента.

"Если общая стоимость товаров в посылке не превышает 150 евро, необходимо будет уплатить только PVN. Если стоимость товаров в посылке превышает 150 евро, необходимо будет оплатить PVN и таможенный налог.

Если в посылке будет товар, который облагается акцизным налогом, дополнительно надо будет платить акцизный налог", - сообщает министерство.

Например, стоимость товара указана в документах в 10 евро, а стоимость доставки - два евро. Посылка содержит товары, облагаемые стандартной ставкой PVN 21%. При расчете PVN будет учтена стоимость товара и стоимость доставки, указанная в документах. Следовательно, получатель должен будет заплатить 21% PVN с 12 евро, то есть 2,52 евро.