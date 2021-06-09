Фото ⟩ Таможня изъяла несколько тысяч контрафактных спортивных товаров

Сообщается, что на товарах без разрешения правообладателя был изображен логотип Chicago Bulls. Тем самым были нарушены права на интеллектуальную собственность.

В ходе проверки таможенники пункта таможенного контроля Рижского cвободного порта выявили в общей сложности 17 473 единицы - боксерские перчатки, шлемы, капы, пояса, мешки, перчатки для занятий велоспортом и другие предметы с логотипом в виде головы быка. Этот логотип защищен товарным знаком Chicago Bulls, зарегистрированным в Европейском Союзе (ЕС).

Партия была привезена из Пакистана и должна была быть отправлена ​​получателю в России.

По данным VID, с начала 2021 года на территории Латвии было зарегистрировано 165 случаев, когда проверяющие обнаруживали контрафактные товары. Общее количество выявленных фальшивых товаров составило 122 856 единиц.