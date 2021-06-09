Протестующие распространяют дезинформацию о вакцинации против Covid-19

"…американские врачи бьют буквально тревогу, говорят о том, что с момента начала вакцинации среди 14-16 лет, огромное количество осложнений с сердцем, просто подавляющее".

Как сообщает издание The New York Times, Центр по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) исследует проблемы с сердцем у нескольких молодых реципиентов. Агентство рассматривает несколько десятков сообщений о том, что у некоторых подростков и молодых людей мог развиться миокардит после вакцинации. Однако агентство не установило, вызвано ли это заболевание вакцинацией. Группа CDC сообщила, что состояние часто проходит без осложнений и может быть вызвано различными вирусами, пишет агентство Reuters.

В отчете подробно рассматриваются семь случаев с мальчиками-подростками, у которых после вакцинации против Covid-19 развился миокардит. CDC не опубликовали количество случаев миокардита после вакцинации Covid-19, но назвали их редкими. По данным CDC, более 169 миллионов человек в США получили по крайней мере одну дозу вакцины Covid-19, в том числе 5,8 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет . Случаи миокардита произошли в основном среди подростков и молодых взрослых мужчин в течение нескольких дней после вакцинации мРНК Covid-19. Израильские исследователи заявили, что вакцина против Covid-19, созданная Pfizer/BioNTech, подвергает молодых людей повышенному риску развития воспаления сердечной мышцы, называемого миокардитом. Они сделали вывод, что от одного из 3000 до одного из 6000 мужчин в возрасте от 16 до 24 лет, получивших вакцину, заболели этим редким заболеванием. Однако большинство случаев были легкими и разрешились в течение нескольких недель, что типично для миокардита. Питер Лю, кардиолог и главный научный сотрудник Института сердца Университета Оттавы, говорит, что даже если связь между прививками и миокардитом укрепится, польза вакцины - хорошая защита от Covid-19 - перевешивает риски даже для молодых людей.

Re:Check спросил у автора видео на Facebook, какие источники информации она использовала, однако ответ не был предоставлен.

"Сначала это был один SARS, потом это был птичий, потом это был свиной, то есть они же с 2003 года продвигают, и продвигают, и продвигают вот эти все типа "пландемии" для того, чтобы сейчас, в 2021, вот эту массовую вакцинацию буквально всей планеты сделать. (…) Всё это намеренно и специально сделано, просто для того, чтобы людей уничтожить."