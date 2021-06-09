Протестующие распространяют дезинформацию о вакцинации против Covid-19

Женщина в одном видео говорит:
"Он раздувает вот эту дискриминацию, раздувает рознь, она не обязательно на национальной почве, сейчас он раздувает рознь на почве дискриминации, эти действия преступны. О том, что это преступление, написано в законе Латвийской республики и в Сатверсме. (…) Помимо дискриминации, которую творит сейчас Павлютс, и вот это разделение, которое он пытается сейчас сделать, сегрегировать людей вот таким вот образом, господин Павлютс своими действиями нарушает все 10 пунктов Нюрнбергского кодекса".
Re:Check ранее уже писал, что Нюрнбергский кодекс является основным текстом современной медицинской этики, а принципы, содержащиеся в нем, были сформированы в связи с Нюрнбергскими судебными процессами в 1947 году. Как Re:Check пояснила преподаватель юридического факультета Рижского университета им. Страдиня (RSU) Карина Палкова, Нюрнбергский кодекс устанавливает этические стандарты при проведении экспериментов на людях с участием людей в клинических испытаниях. Однако вакцинация против Covid-19 не является экспериментом. Кроме того, в Латвии вакцинация против Covid-19 является добровольной, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний Латвии (SPKC).
Утверждение, что вакцинация нарушает Нюрнбергский кодекс, стало популярным также и в других странах. Например, канадские специалисты по проверке фактов AFP писали, что Нюрнбергский кодекс полностью совместим с вакцинацией. То, что вакцины никоим образом не являются нарушением Нюрнбергского кодекса, AFP подтвердил Стивен Джоффе, профессор медицинской этики Пенсильванского университета, с этим согласился также и профессор биоэтики Пенсильванского университета Джонатан Д. Морено.
"Действительно ли [врачи перед вакцинацией] говорят о том, что вакцина является экспериментальной, действительно ли рассказывают о том, какие могут быть побочные эффекты, какие проводят медицинские исследования, ну самые простые"
Re:Check уже неоднократно писал, что все вакцины прошли стандартные процедуры по проверке перед тем, как стать доступными для использования. В отношении вакцин, используемых в Латвии, опубликованы результаты последних клинических испытаний третьей фазы, проведенных до утверждения препаратов. Исследование Pfizer/BioNTech было опубликовано в New England Journal of Medicine. В нем приняли участие более 43 тысяч человек. В исследовании вакцины AstraZeneca участвовало 23 тысячи человек, результаты были опубликованы в The Lancet. Исследование вакцины Moderna также опубликовано в New England Journal of Medicine, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Затем вакцины были проверены и одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
Перед вакцинацией врачи рассказывают о возможных побочных эффектах. Государственное агентство лекарств Латвии (ZVA) сообщает, что у всех лекарств, в том числе и вакцин, могут быть побочные эффекты, но не у всех людей они проявляются. Наиболее распространенные побочные эффекты вакцины против Covid-19 - это повышенная температура (иногда выше 38°C), лихорадка, головная боль, усталость, боль в мышцах и суставах, а также местные реакции, например, покраснение, отечность и боль в месте введения вакцины.