Ср, 9.06.2021
В какой-то степени страстного артиста Козловского хочется даже пожалеть - он стал (осознанно или нет) автором "партийного заказа" - фильма, обреченного практически на уровне задумки, а тягаться на арене зрительского кино с полюбившимся всему миру монолитом от HBO было задачей заведомо практически невыполнимой. из обзора на фильм "Чернобыль"
из обзора на фильм "Чернобыль"
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Протестующие распространяют дезинформацию о вакцинации против Covid-19

ФОТО: RE:CHECK

Уже несколько недель возле здания Кабинета министров некоторые мамы протестуют против вакцинации. Во время митингов они снимают видео, которые стали популярны в Facebook. Эти женщины распространяют дезинформацию, утверждая, что вакцинация против Covid-19 нарушает Нюрнбергский кодекс, вакцина является экспериментальной, у детей после вакцинации начинаются проблемы с сердцем и что вакцинация - это яд и эвтаназия. Эти утверждения не соответствуют действительности.

Женщина в одном видео говорит:

"Он раздувает вот эту дискриминацию, раздувает рознь, она не обязательно на национальной почве, сейчас он раздувает рознь на почве дискриминации, эти действия преступны. О том, что это преступление, написано в законе Латвийской республики и в Сатверсме. (…) Помимо дискриминации, которую творит сейчас Павлютс, и вот это разделение, которое он пытается сейчас сделать, сегрегировать людей вот таким вот образом, господин Павлютс своими действиями нарушает все 10 пунктов Нюрнбергского кодекса".

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Re:Check ранее уже писал, что Нюрнбергский кодекс является основным текстом современной медицинской этики, а принципы, содержащиеся в нем, были сформированы в связи с Нюрнбергскими судебными процессами в 1947 году. Как Re:Check пояснила преподаватель юридического факультета Рижского университета им. Страдиня (RSU) Карина Палкова, Нюрнбергский кодекс устанавливает этические стандарты при проведении экспериментов на людях с участием людей в клинических испытаниях. Однако вакцинация против Covid-19 не является экспериментом. Кроме того, в Латвии вакцинация против Covid-19 является добровольной, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний Латвии (SPKC).

Утверждение, что вакцинация нарушает Нюрнбергский кодекс, стало популярным также и в других странах. Например, канадские специалисты по проверке фактов AFP писали, что Нюрнбергский кодекс полностью совместим с вакцинацией. То, что вакцины никоим образом не являются нарушением Нюрнбергского кодекса, AFP подтвердил Стивен Джоффе, профессор медицинской этики Пенсильванского университета, с этим согласился также и профессор биоэтики Пенсильванского университета Джонатан Д. Морено.

"Действительно ли [врачи перед вакцинацией] говорят о том, что вакцина является экспериментальной, действительно ли рассказывают о том, какие могут быть побочные эффекты, какие проводят медицинские исследования, ну самые простые"

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Re:Check уже неоднократно писал, что все вакцины прошли стандартные процедуры по проверке перед тем, как стать доступными для использования. В отношении вакцин, используемых в Латвии, опубликованы результаты последних клинических испытаний третьей фазы, проведенных до утверждения препаратов. Исследование Pfizer/BioNTech было опубликовано в New England Journal of Medicine. В нем приняли участие более 43 тысяч человек. В исследовании вакцины AstraZeneca участвовало 23 тысячи человек, результаты были опубликованы в The Lancet. Исследование вакцины Moderna также опубликовано в New England Journal of Medicine, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Затем вакцины были проверены и одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Перед вакцинацией врачи рассказывают о возможных побочных эффектах. Государственное агентство лекарств Латвии (ZVA) сообщает, что у всех лекарств, в том числе и вакцин, могут быть побочные эффекты, но не у всех людей они проявляются. Наиболее распространенные побочные эффекты вакцины против Covid-19 - это повышенная температура (иногда выше 38°C), лихорадка, головная боль, усталость, боль в мышцах и суставах, а также местные реакции, например, покраснение, отечность и боль в месте введения вакцины.

"…американские врачи бьют буквально тревогу, говорят о том, что с момента начала вакцинации среди 14-16 лет, огромное количество осложнений с сердцем, просто подавляющее".

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Как сообщает издание The New York Times, Центр по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) исследует проблемы с сердцем у нескольких молодых реципиентов. Агентство рассматривает несколько десятков сообщений о том, что у некоторых подростков и молодых людей мог развиться миокардит после вакцинации. Однако агентство не установило, вызвано ли это заболевание вакцинацией. Группа CDC сообщила, что состояние часто проходит без осложнений и может быть вызвано различными вирусами, пишет агентство Reuters.

В отчете подробно рассматриваются семь случаев с мальчиками-подростками, у которых после вакцинации против Covid-19 развился миокардит. CDC не опубликовали количество случаев миокардита после вакцинации Covid-19, но назвали их редкими. По данным CDC, более 169 миллионов человек в США получили по крайней мере одну дозу вакцины Covid-19, в том числе 5,8 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет . Случаи миокардита произошли в основном среди подростков и молодых взрослых мужчин в течение нескольких дней после вакцинации мРНК Covid-19. Израильские исследователи заявили, что вакцина против Covid-19, созданная Pfizer/BioNTech, подвергает молодых людей повышенному риску развития воспаления сердечной мышцы, называемого миокардитом. Они сделали вывод, что от одного из 3000 до одного из 6000 мужчин в возрасте от 16 до 24 лет, получивших вакцину, заболели этим редким заболеванием. Однако большинство случаев были легкими и разрешились в течение нескольких недель, что типично для миокардита. Питер Лю, кардиолог и главный научный сотрудник Института сердца Университета Оттавы, говорит, что даже если связь между прививками и миокардитом укрепится, польза вакцины - хорошая защита от Covid-19 - перевешивает риски даже для молодых людей.

Re:Check спросил у автора видео на Facebook, какие источники информации она использовала, однако ответ не был предоставлен.

"Сначала это был один SARS, потом это был птичий, потом это был свиной, то есть они же с 2003 года продвигают, и продвигают, и продвигают вот эти все типа "пландемии" для того, чтобы сейчас, в 2021, вот эту массовую вакцинацию буквально всей планеты сделать. (…) Всё это намеренно и специально сделано, просто для того, чтобы людей уничтожить."

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Женщина в видео перечисляет разные вирусы как организованную цепь событий, в которой пандемия Covid-19 является запланированным продолжением с целью "всех уничтожить". Однако различные вирусы не являются феноменом последних десятилетий. Напротив, вирусы, бактерии и паразиты, вызывающие различные инфекции, угрожали человечеству на протяжении сотен лет. В результате этих болезней погибло гораздо больше людей, чем в результате войн или стихийных бедствий, пишет BBC. Некоторые инфекционные заболевания удалось победить или существенно уменьшить их распространение именно при помощи вакцин. Например, вакцина против оспы была изобретена еще в 1976 году. Следует отметить, что от оспы погибло несколько сотен миллионов человек. 11 сентября 1978 года болезнь убила свою последнюю жертву, и с тех пор вспышек оспы больше не было.

Количество различных инфекционных заболеваний увеличилось почти в четыре раза за последнее столетие, а вспышки различных заболеваний сейчас случаются в три раза чаще, чем всего 40 лет назад. Наиболее вероятные причины заключаются в том, что население Земли за 50 лет удвоилось, плотность населения намного выше и люди гораздо больше перемещаются между континентами, объясняет BBC. Ученые уже давно предупреждают, что людям придется и дальше сталкиваться с различными вирусами.

То, что Covid-19 и вакцинация - это чей-то план для того, чтобы уменьшить население, является одной из многочисленных теорий заговора. Эти теории безосновательны. Как сообщает BBC, нет никаких оснований полагать, что вакцина против Covid-19 может быть опасной. Она может вызвать нежелательную реакцию, но вероятность этого крайне мала.

"У меня, например, вот, сейчас дочка, 12 лет, и она может решить, она хочет вакцинироваться, да, 6 класс закончив, или не хочет, даже не понимая, что это такое - вакцина, какие у нее могут быть побочные эффекты".

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Это утверждение также является ложным. В соответствии со статьей 13 Закона о правах пациентов, лечение несовершеннолетних пациентов в возрасте от 14 лет разрешается при наличии их согласия, таким образом, подростки в возрасте от 14 лет могут принять решение о вакцинации и не нуждаются в разрешении родителей или опекунов для того, чтобы получить вакцину.

Из этого следует, что дети в возрасте 12 лет не могут сами принимать решение о вакцинации. При вакцинации необходимо присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: для законного представителя - паспорт или удостоверение личности, а также документ, удостоверяющий ребенка (запись в паспорте ребенка, свидетельство о рождении или нотариально заверенная доверенность при необходимости).

"Вакцина, вот эта, которая называется вакциной, это, я считаю, эвтаназия, в какой-то перспективе, фактически".

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Это неправда. Вакцина против Covid-19 не является эвтаназией или ядом. Как сообщает Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ), вакцина - это препарат, предназначенный для обеспечения выработки иммунитета против какой-либо болезни путем стимулирования выработки антител. Вакцины против Covid-19 безопасны и эффективны. По данным на 7 июня, в мире введено уже 2,12 миллиарда доз вакцин против Covid-19, из них 458 миллионов человек уже прошли полную вакцинацию, сообщает Our World In Data. В Латвии введено уже 866 тысяч доз, а полную вакцинацию прошли 359 тысяч человек.

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