Протестующие распространяют дезинформацию о вакцинации против Covid-19

Re:Check уже неоднократно писал, что все вакцины прошли стандартные процедуры по проверке перед тем, как стать доступными для использования. В отношении вакцин, используемых в Латвии, опубликованы результаты последних клинических испытаний третьей фазы, проведенных до утверждения препаратов. Исследование Pfizer/BioNTech было опубликовано в New England Journal of Medicine. В нем приняли участие более 43 тысяч человек. В исследовании вакцины AstraZeneca участвовало 23 тысячи человек, результаты были опубликованы в The Lancet. Исследование вакцины Moderna также опубликовано в New England Journal of Medicine, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Затем вакцины были проверены и одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).