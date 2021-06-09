Муйжниеце не видит возможности посетить Олимпиаду в Токио: надо готовиться к учебному году

Принимая во внимание, что Муйжнице на прошлой неделе была назначена в должности министра, она выразила понимание, что обязанностей и работы много, в свою очередь времени для выполнения работы - очень мало. Министр отметила, что в данный момент главным ее приоритетом является подготовка к новому учебному году, чтобы обеспечить детям и учителям возможность учиться очно, сообщает агентство LETA.