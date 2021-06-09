Муйжниеце не видит возможности посетить Олимпиаду в Токио: надо готовиться к учебному году

Принимая во внимание, что Муйжнице на прошлой неделе была назначена в должности министра, она выразила понимание, что обязанностей и работы много, в свою очередь времени для выполнения работы - очень мало. Министр отметила, что в данный момент главным ее приоритетом является подготовка к новому учебному году, чтобы обеспечить детям и учителям возможность учиться очно, сообщает агентство LETA.
В то же время она отметила, что "при других обстоятельствах, в другой ситуации", - это дело чести и гордости, поехать в качестве представителя Латвии на олимпийские игры и представлять страну.
Однако сейчас она не считает, что была бы тем человеком, которому нужно ехать в Токио. Министр пообещала латвийским спортсменам, что будет следить за Олимпиадой и болеть удаленно.
Напомним, Латвийский олимпийский комитет пригласил президента Эгила Левитса, премьера Кришьяниса Кариньша и министра образования и науки Муйжниеце посетить Олимпиаду в Токио.
После получения приглашения Левитс, оценив свой распорядок дня, попросил Муйжниеце с 22 по 25 июля представлять Латвию на XXXII олимпийских играх в Токио.