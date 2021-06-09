Полиция по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчину

Если в вашем распоряжении имеется информация, способная помочь в выяснении местонахождения этого мужчины 1969 года рождения, полиция призывает звонить по номерам телефона 67 085 982, 67 085 928, 67 070 827 или 110.

Государственная полиция не раскрывает, какое конкретно преступление совершил мужчина, однако в Уголовном кодексе сказано, что особо тяжкое преступление - это намеренно совершенное преступление, за совершение которого предусмотрено лишение свободы на срок более восьми лет или пожизненное заключение.