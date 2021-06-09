Ср, 9.06.2021
В какой-то степени страстного артиста Козловского хочется даже пожалеть - он стал (осознанно или нет) автором "партийного заказа" - фильма, обреченного практически на уровне задумки, а тягаться на арене зрительского кино с полюбившимся всему миру монолитом от HBO было задачей заведомо практически невыполнимой. из обзора на фильм "Чернобыль"
из обзора на фильм "Чернобыль"
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Полиция по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчину

Глеб Денисов ФОТО: Valsts policija

Рижский курземский участок Госполиции просит помощи жителей в поисках разыскиваемого по подозрению в совершении особо тяжкого преступления Глеба Денисова.

Если в вашем распоряжении имеется информация, способная помочь в выяснении местонахождения этого мужчины 1969 года рождения, полиция призывает звонить по номерам телефона 67 085 982, 67 085 928, 67 070 827 или 110.

Государственная полиция не раскрывает, какое конкретно преступление совершил мужчина, однако в Уголовном кодексе сказано, что особо тяжкое преступление - это намеренно совершенное преступление, за совершение которого предусмотрено лишение свободы на срок более восьми лет или пожизненное заключение.

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