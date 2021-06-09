Латвия одной из первых успешно присоединилась к европейскому цифровому Covid-сертификату

Обмен данными даст латвийцам возможность использовать свои цифровые сертификаты при поездках в другие государства Евросоюза. Сертификат является доказательством того, что человек был вакцинирован, у него был лабораторный тест Covid-19 либо он переболел коронавирусом, и эту информацию можно проверить в другой стране ЕС с помощью сканирования QR-кода. В то же время присоединение к системе единого ЕС-сертификата позволяет проверять сертификаты граждан ЕС, въезжающих в Латвию.

Латвия - одна из первых стран-участниц, присоединившихся к системе единого сертификата. В настоящее время происходит обмен данными с теми государствами-членами, которые уже к ней присоединились: Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Германия, Греция, Литва, Польша и Испания. Информация о государствах-членах, присоединяющихся к системе, обновляется и публикуется сайте Европейской комиссии.

НСЗ обращает внимание на тот факт, что при этом не отменяются национальные условия въезда в страну, то есть предъявление отрицательного результата теста на Covid-19, самоизоляция для непривитых лиц и т.д.

Согласно действующей нормативно-правовой базе, исключение составляют жители с сертификатами о том, что они переболели Covid-19 - они при въезде в Латвию могут не предъявлять и не делать тесты на Covid-19. Жителям страны рекомендуется следить за изменениями в нормативной базе, касающейся условий въезда.

Перед поездкой в другое государство ЕС НСЗ предлагает жителям связаться с компетентной национальной администрацией этой страны, чтобы узнать, когда можно будет представить и использовать их цифровой сертификат в соответствии с правилами, действующими в этой стране.

Ранее присоединение Латвии к единой системе сертификата планировалось 15 июня, однако благодаря активной работе НСЗ и сотрудничеству с институтами ЕС подключение было осуществлено неделей ранее. Планируется, что большинство государств-членов ЕС присоединятся к системе европейских цифровых Covid-сертификатов "с 1 июля, но происходить это будет постепенно - в течение переходного периода в шесть недель.

На сегодняшний день на сайте www.covid19sertifikats.lv создано 270 000 цифровых сертификатов, в том числе числе более 223 тысяч свидетельств о вакцинации от Covid-19, более 28 тысяч свидетельств о результатах лабораторных тестов на Covid-19 и более 17 тысяч свидетельств того факта, что человек переболел коронавирусом.

Как сообщалось ранее, использование цифровых сертификатов Covid-19 в Латвии началось с 1 июня. Люди могут создать формировать свои цифровые сертификаты на сайте www.covid19sertifikats.lv, используя одно из средств безопасного доступа.