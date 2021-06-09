Еще несколько торговых центров изъявили готовность открыть пункты вакцинации

Лиене Апине, глава торгового центра Alfa, сказала, что Alfa - это ответственный торговый центр, поэтому она понимает, что самый быстрый способ улучшить здоровье населения и увеличить количество вакцинированных людей - это создать центры вакцинации в местах их массового скопления.

"Поэтому сейчас мы начинаем переговоры о возможности размещения пункта вакцинации в помещении ТЦ Alfa",

- сказала Апине.

Эвия Маевска, коммерческий директор оператора торгового центра Origo Linstow Baltic, сообщила, что представители Origo участвовали в переговорах с Министерством здравоохранения, в ходе которых они выразили готовность оборудовать пункт вакцинации в помещении Origo.

"Учитывая, что Origo находится в самом центре Риги и связан с Рижским центральным вокзалом, до пункта вакцинации было бы удобно и легко добраться не только рижанам, но и людям, прибывающим в столицу на общественном транспорте. В то же время у нас обширные помещения, поэтому мы можем полностью обеспечить все необходимые требования для открытия пункта вакцинации и приема посетителей", - сказала Маевска.

Администрация ТЦ Olimpia также заверила агентство LETA в готовности открыть пункт вакцинации. Olimpia связалась по этому вопросу с Альянсом девелоперов.

"Необходимо учитывать, что существует ряд условий для того, чтобы это было возможно, поэтому в настоящее время мы изучаем, подходят ли наши помещения и возможности для участия в процессе вакцинации",

- сказала представитель Olimpia.

В то же время Линда Калниня, менеджер по маркетингу торговых центров Spice и Spice Home, заявила, что, учитывая существующие ограничения на торговлю, которые позволяют очень ограниченному количеству людей находиться в торговых центрах, Spice не хочет создавать дополнительные риски.

"В настоящее время нашим приоритетом является обеспечение наших клиентов и сотрудников всем необходимым в максимально безопасной среде", - подчеркнула Калниня.