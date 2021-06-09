"Согласие" и РСЛ подписали меморандум о создании коалиции в Даугавпилсской думе

Андрей Элксниньш, бывший мэр города и лидер "Согласия" в Даугавпилсе, пишет, что сегодня подписано соглашение о сотрудничестве с Алексеем Васильевым (РСЛ). Таким образом, коалиция двух политических сил закреплена официально.

В свою очередь единственный избранный от РСЛ депутат Васильев заявил, что стабильная коалиция двух партий обеспечит устойчивое развитие Даугавпилса и профессиональную работу думы.

Две политические силы в городской думе будут иметь вместе восемь голосов депутатов из 15.

Обе политические силы согласились нести солидарную ответственность за справедливость, открытость и оправданность решений и действий думы. Также обещано сделать открытой и прозрачной всю информацию, касающуюся расходов самоуправления и его предприятий. РСЛ и "Согласие" обещают работать вместе над устранением коррупционных рисков в сфере госзакупок.