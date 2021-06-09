Ср, 9.06.2021
Пациенты уходят очень тяжело. В критическом состоянии они дышат стопроцентным кислородом, но все равно жалуются на нехватку дыхания. Но больше мы дать не можем. Больше стопроцентного кислорода у нас ничего нет Рихард Старинскис, резидент Даугавпилсской региональной больницы
Рихард Старинскис, резидент Даугавпилсской региональной больницы
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"Согласие" и РСЛ подписали меморандум о создании коалиции в Даугавпилсской думе

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ФОТО: Zane Bitere / LETA

Представители партии "Согласие" и Русского союза Латвии (РСЛ) подписали в среду меморандум о формировании коалиции в Даугавпилсской городской думе, свидетельствуют посты депутатов в социальной сети Facebook.

Андрей Элксниньш, бывший мэр города и лидер "Согласия" в Даугавпилсе, пишет, что сегодня подписано соглашение о сотрудничестве с Алексеем Васильевым (РСЛ). Таким образом, коалиция двух политических сил закреплена официально.

В свою очередь единственный избранный от РСЛ депутат Васильев заявил, что стабильная коалиция двух партий обеспечит устойчивое развитие Даугавпилса и профессиональную работу думы.

Две политические силы в городской думе будут иметь вместе восемь голосов депутатов из 15.

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Обе политические силы согласились нести солидарную ответственность за справедливость, открытость и оправданность решений и действий думы. Также обещано сделать открытой и прозрачной всю информацию, касающуюся расходов самоуправления и его предприятий. РСЛ и "Согласие" обещают работать вместе над устранением коррупционных рисков в сфере госзакупок.

О том, что "Согласие" и РСЛ в Даугавпилсской думе сформируют коалицию, Элксниньш ранее уже сообщил неофициально.

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