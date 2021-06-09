Пикет на польско-белорусской границе: протестующие блокировали дорогу
Митинги белорусских эмигрантов у погранпереходов с польской и литовской стороны начались 5 июня. Люди разбили палатки и требовали открыть границы для выезда граждан Беларуси.
Митинги белорусских эмигрантов у погранпереходов с польской и литовской стороны начались 5 июня. Люди разбили палатки и требовали открыть границы для выезда граждан Беларуси.
8 июня в 12:30 протестующие во главе с политиком Павлом Латушко начали акцию по блокировке дороги в пункте пропуска "Бобровники-Берестовица" на польско-белорусской границе. Несколько десятков человек ходили по пешеходному переходу, не давая автомобилям проехать. Водитель грузовика, который первым оказался заблокированным, сказал Hrodna.life, что понимает ситуацию и готов подождать. В паузах машины все же проезжали.
Павел Латушко показал требования участников пикета к Совету министров Беларуси: отменить все ограничения на пересечение границы и обеспечить гражданам Беларуси конституционное право свободно путешествовать. Он передал требования белорусским пограничникам.
Палаточный митинг у границы, инициированный командой Народного антикризисного управления во главе с Павлом Латушко, начался 5 июня. Акция согласована с местными властями, за ее проведением следит полиция.
Латушко заявлял, что если требования не будут выполнены в течение трех дней, участники начнут блокировать движение.