Чт, 10.06.2021
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Пикет на польско-белорусской границе: протестующие блокировали дорогу

Пикет на польско-белорусской границе у пункта пропуска "Бобровники-Берестовица", 8 июня 2021 г. ФОТО: hrodna.life

Митинги белорусских эмигрантов у погранпереходов с польской и литовской стороны начались 5 июня. Люди разбили палатки и требовали открыть границы для выезда граждан Беларуси.

8 июня в 12:30 протестующие во главе с политиком Павлом Латушко начали акцию по блокировке дороги в пункте пропуска "Бобровники-Берестовица" на польско-белорусской границе. Несколько десятков человек ходили по пешеходному переходу, не давая автомобилям проехать. Водитель грузовика, который первым оказался заблокированным, сказал Hrodna.life, что понимает ситуацию и готов подождать. В паузах машины все же проезжали.

Павел Латушко показал требования участников пикета к Совету министров Беларуси: отменить все ограничения на пересечение границы и обеспечить гражданам Беларуси конституционное право свободно путешествовать. Он передал требования белорусским пограничникам.

Палаточный митинг у границы, инициированный командой Народного антикризисного управления во главе с Павлом Латушко, начался 5 июня. Акция согласована с местными властями, за ее проведением следит полиция.

Требование пикетирующих: ускорить принятие Евросоюзом санкций против белорусских властей. Также они требуют от властей Беларуси освобождения политзаключенных и открытия наземных границы для свободного выезда из страны.

Латушко заявлял, что если требования не будут выполнены в течение трех дней, участники начнут блокировать движение.

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