Пикет на польско-белорусской границе: протестующие блокировали дорогу

8 июня в 12:30 протестующие во главе с политиком Павлом Латушко начали акцию по блокировке дороги в пункте пропуска "Бобровники-Берестовица" на польско-белорусской границе. Несколько десятков человек ходили по пешеходному переходу, не давая автомобилям проехать. Водитель грузовика, который первым оказался заблокированным, сказал Hrodna.life, что понимает ситуацию и готов подождать. В паузах машины все же проезжали.