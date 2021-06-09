В Беларуси ужесточили уголовный кодекс: за третий выход на протесты автоматически заводят уголовное дело

Также вводится уголовная ответственность например, за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Кроме того, ужесточена ответственность, например, за сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок; за публичное оскорбление представителя власти либо его близких.

На три года в колонию смогут отправить за повторное участие в "несанкционированных массовых мероприятиях". На четыре - за публичную демонстрацию экстремистской символики. На пять - за финансирование экстремистской деятельности.

"Наша нива" спросила у юриста Павла Сапелко, как это будет на практике.

Сколько раз можно нарушить закон об участии в массовых мероприятиях без угрозы возбуждения уголовного дела?

Дважды.

Первый раз привлекут к ответственности по части 1 статьи 24.23 КоАП. Может быть либо штраф, либо административный арест до 15 суток.

Во второй раз - по части 3 статьи 24.23 КоАП до 30 суток ареста.

За третий протокол будет уголовное дело.

Нарушения должны быть совершены в течение года или без срока давности?

Для привлечения к уголовной ответственности у человека должны быть три непогашенных нарушения - то есть они должны быть совершены в течение года.

Уголовное дело за третье нарушение будет возбуждаться автоматически или на усмотрение прокурора или следователя?

Автоматически. Выбор есть только в делах частного или частно-публичного обвинения, там решает потерпевший. А здесь дело публичного обвинения. Если орган уголовного преследования видит состав преступления, то он возбуждает уголовное дело. В законе, конечно, не написано, что прокурор или следователь должен хорошо подумать, и если ему хочется - возбудить дело, а если нет - то нет. Они должны возбуждаться на основании количества правонарушений.

Отсчет правонарушений с момента вступления поправок в силу или будут учтены все протоколы в течение последнего года?

Для меня самого это большая загадка. Конечно, всё должны начать с нуля и считать административные наказания с момента введения в силу этой нормы. Но я боюсь, что будут считать и те административки, которые имеются на сегодня. Хотя существует правило, что не может иметь обратной силы уголовное законодательство, которое ухудшает положение лица, совершившего преступление. Думаю, когда все заработает, мы увидим, как это будет на практике.

Значит, что сейчас в колонию можно попасть, если трижды не снял бело-красно-белые снежинки с окна?

Ситуация драматическая, мы же видим, как применяются наказания по этой статье. У всех есть понимание, что оно несправедливое, но все равно максимум - 15-30 суток. Теперь же мы видим, что может стать намного хуже. На основании липовых административных протоколов людей могут отправлять в колонию.

С другой стороны, здесь можно усмотреть и плюс. Сейчас многие люди не хотят обжаловать административные протоколы. А после вступления в силу поправок суд, принимая решение о третьем правонарушении, должен проверить законность наложения предыдущих взысканий. Если суд выносит решение, скажем, о законности увольнения в связи с многочисленными нарушениями дисциплины, то судья должен проверить, законно ли налагались эти взыскания за каждое из нарушений.

Если практика пойдет по этому пути, то будет одно из двух: либо не очень активно будет применяться эта статья, либо изменится процесс наложения административных взысканий. Я имею в виду большую формализацию и большую ответственность за составление протоколов.

Правонарушение не становится более тяжким от одного случая к другому и третьему. Так почему же сначала административка, а потом - УК?

Эта давняя научная дискуссия. У обеих точек точки зрения есть свои приверженцы. Есть известное выражение, что из ста кошек нельзя собрать тигра. Есть мнение, что нарушается принцип двойного наказания за одно и то же правонарушение.