Полиции сообщили о трех маленьких детях, которые пошли купаться, пока мама была на работе
В конце прошлой недели в Видземе полиция получила информацию о том, что у водоема находятся несколько детей без присмотра взрослых.
В конце прошлой недели в Видземе полиция получила информацию о том, что у водоема находятся несколько детей без присмотра взрослых.
Информацию предоставила местная жительница, которая заметила, что дети пошли купаться одни, и озаботилась их безопасностью.
Полиция незамедлительно отправилась на место происшествия, где констатировала, что трое малолетних детей решили искупаться, пока мама находится на работе.
Стражи порядка выражают благодарность жительнице, которая не осталась равнодушной, и напоминают - чтобы избежать трагедии, детей вблизи воды нельзя выпускать из поля зрения.
Кроме того, полиция напоминает родителям, что необходимо обсудить с детьми вопросы, связанные с безопасностью на воде и действиями в чрезвычайной ситуации, чтобы отдых на воде не превратился в трагедию.