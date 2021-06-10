Общепит в помещениях, спорт и аттракционы - на открытом воздухе. Что решило правительство?

Со следующей недели будут разрешены развлечения на свежем воздухе и аттракционы
Кабинет министров одобрил предложение Минэкономики разрешить с 15 июня развлекательные мероприятия и аттракционы на свежем воздухе.
Поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", разработанные Министерством экономики, предусматривают разрешить оказание индивидуальных развлекательных услуг, например, аттракционов и каруселей, чтобы сделать их доступными для детей всех возрастов.
Также будет разрешено предоставление индивидуальных хозяйственных услуг, связанных с аттракционами на свежем воздухе, включая аквапарки, развлекательные центры, парки батутов, при условии соблюдения требований эпидемиологической безопасности - предоставление услуг на свежем воздухе будет начинаться не ранее 6:00 и заканчиваться не позднее 22:00.
Посетители и персонал в местах с интенсивным потоком людей должны носить защитные маски, за исключением детей в возрасте до семи лет. Оборудование в местах развлечений необходимо будет дезинфицировать до и после использования.
На одного человека в местах развлечения должно быть обеспечено не менее 20 кв. м площади.
На следующей неделе можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе
С 15 июня будут разрешены организованные спортивные соревнования на открытом воздухе с установлением значительных мер эпидемиологической безопасности для их организации, постановил Кабинет Министров.
- Соревнование должно быть включено в календарь соревнований спортивной федерации, признанной в соответствии с Законом о спорте соответствующего вида спорта, который публикуется на ее веб-сайте.
- К участию в соревнованиях не допускаются спортсмены младше семи лет.
- На месте проведения соревнований может присутствовать максимум 300 человек, включая спортсменов и персонал, непосредственно участвующих в проведении соревнований.
- Все лица, участвующие в конкурсе и связанные с проведением конкурса, должны быть аккредитованы.
- Во время соревнований вместимость раздевалок не будет превышать 25%, и спортивный персонал, обслуживающий одну команду или спортсмена, будет строго следовать "принципу пузыря", чтобы не пересекались разные потоки людей.
- По окончании конкурса очное награждение будет разрешено только индивидуально.
- Зрители, у которых будет сертификат о вакцинации против Covid-19 или о переболевании Covid-19, будут допущены к организованному и контролируемому посещению соревнований.
Будут возможны занятия спортом в помещении
В четверг, 10 июня, правительство решило, что с 15 июня занятия спортом в помещении будут доступны для тех, у кого есть сертификат о вакцинации против Covid-19 или о переболевании Covid-19.
Тренировки в помещении будут возможны как индивидуально, так и в группе, при соблюдении мер эпидемиологической безопасности.
Планируется, что при занятиях в закрытых помещениях одному человеку должно быть выделено не менее 25 квадратных метров площади помещений спортивного объекта, доступных для посетителей.
В бассейне на одного человека должно быть предоставлено 15 квадратных метров площади водной поверхности. Заполняемость спортивно-тренировочных объектов не должна превышать 20% от максимально возможного количества людей, допускаемого инфраструктурой этих объектов. У входа на видном месте должна быть размещена информация, в том числе на иностранных языках, о максимальном количестве людей, которые могут одновременно присутствовать в помещении.
На групповых занятиях могут собираться не более 12 человек, включая специалистов по спорту. Если позволяет площадь соответствующего спортивного тренировочного объекта, соблюдаются правила по площади на человека и нагрузке, потоки разных тренировочных групп физически не пересекаются, а также обеспечивается раздельное наблюдение за их деятельностью, работа одновременно могут проходить несколько учебных групп. Время тренировки не должно превышать 90 минут.
Максимальная заполняемость раздевалок не должна превышать 25%. Также необходима регистрация посетителей и задействованного персонала.