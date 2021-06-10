Общепит в помещениях, спорт и аттракционы - на открытом воздухе. Что решило правительство?

В пресс-конференции принимают участие:

Видео: запись пресс-конференции

На этой неделе группа по оперативному управлению изучила возможности пересмотра мер эпидемиологической безопасности. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил во вторник после заседания правительства, что в четверг Кабинет министров обсудит пересмотр мер эпидемиологической безопасности, но воздержался от упоминания конкретных мер, которые могут быть пересмотрены.

Четырехэтапный план. Чего ждать?

В свою очередь директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис сообщил, что возглавляемая им группа работает по четырехэтапному плану, который предусматривает постепенное ослабление ограничений с учетом эпидемиологической ситуации.

В частности, третий этап предусматривает, что при двухнедельной кумулятивной заболеваемости не более 250 случаев на 100 000 населения могут быть пересмотрены ограничения на индивидуальные занятия в спортзале.

Также предусмотрено полное открытие индустрии красоты и возможность оказания услуг общественного питания внутри помещений, мероприятия под открытым небом с ограниченным числом посетителей.

На прошлой неделе правительство приняло послабления второго этапа, позволив работать большим торговым центрам, а библиотекам, музеям и культурным объектам принимать индивидуальных посетителей. Также были смягчены ограничения на частные мероприятия.

Со вторника услуги общественного питания будут доступны и внутри помещений

Со вторника, 15 июня, предприятия общепита смогут обслуживать в помещениях посетителей с действительным цифровым сертификатом Covid-19. Это предусматривают разработанные Министерством экономики поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности в условиях пандемии Covid-19, которые в четверг утвердило правительство.

Предприятия общественного питания смогут обслуживать на месте людей, привитых от Covid-19, переболевших коронавирусом или имеющих подтверждение, что в течение последних 48 часов они сделали тест на Covid-19 и он отрицательный, а также имеющих негативный тест на антигены к SARS-CoV-2, сделанный в течение шести часов, а также находящихся с этими лицами детей.

Предприятия общественного питания смогут обслуживать клиентов на месте с соблюдением строгих эпидемиологических требований:

за одним столиком смогут находиться до четырех человек, не считая детей, из двух домохозяйств;

за одним столиком смогут находиться не более десяти человек;

в помещениях ресторанов и кафе необходимо обеспечить расстояние не менее двух метров между столиками

после каждого использования столы необходимо дезинфицировать

помещениях должна быть обеспечена вентиляция или регулярное проветривание

каждому посетителю будет выдаваться индивидуальный набор столовых приборов и посуды

В помещениях кафе и ресторанов посетители должны быть в масках, за исключением времени, когда они находятся за столиком.

Предприятия общепита смогут работать в помещениях с 6:00 до 24:00, а после 24:00 выдавать еду только навынос.