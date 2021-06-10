Сегодня правительство пересмотрит антиковидные ограничения. Чего ждать?
Сегодня, 10 июня, на внеочередном заседании Кабинет министров будет пересматривать меры эпидемиологической безопасности.
Сегодня, 10 июня, на внеочередном заседании Кабинет министров будет пересматривать меры эпидемиологической безопасности.
Заседание правительства состоится в 13:00.
На этой неделе группа по оперативному управлению изучила возможности пересмотра мер эпидемиологической безопасности. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил во вторник после заседания правительства, что в четверг Кабинет министров обсудит пересмотр мер эпидемиологической безопасности, но воздержался от упоминания конкретных мер, которые могут быть пересмотрены.
Четырехэтапный план. Чего ждать?
В свою очередь директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис сообщил, что возглавляемая им группа работает по четырехэтапному плану, который предусматривает постепенное ослабление ограничений с учетом эпидемиологической ситуации.
В частности, третий этап предусматривает, что при двухнедельной кумулятивной заболеваемости не более 250 случаев на 100 000 населения могут быть пересмотрены ограничения на индивидуальные занятия в спортзале.
Также предусмотрено полное открытие индустрии красоты и возможность оказания услуг общественного питания внутри помещений, мероприятия под открытым небом с ограниченным числом посетителей.
На прошлой неделе правительство приняло послабления второго этапа, позволив работать большим торговым центрам, а библиотекам, музеям и культурным объектам принимать индивидуальных посетителей. Также были смягчены ограничения на частные мероприятия.