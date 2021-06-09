Четверг будет приятно теплым и солнечным, местами пойдет дождь

В четверг во многих местах Латвии ожидаются дожди, местами - грозы, также прогнозируют синоптики. Большинство дождевых облаков по-прежнему будет в восточной части страны, а самая сухая и солнечная погода сохранится на побережье.

Ночью и ранним утром местами сформируется туман, местами на востоке страны ожидаются дожди. При слабом ветре и безветренной погоде температура воздуха опустится до +8… + 15 градусов.

В течение дня во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются грозы и проливной дождь, также возможны град и порывистый ветер.

Ветер будет преимущественно северный, а температура воздуха днем ​​составит +20 .. + 25 градусов.

В четверг в Риге ожидается сухой солнечный день, будет дуть слабый или умеренный северный и северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +21...+23 градуса.