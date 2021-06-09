Четверг будет приятно теплым и солнечным, местами пойдет дождь
В четверг, 10 июня, изменений погоды не ожидается, погода останется летней и в целом приятной, считают синоптики.
В четверг, 10 июня, изменений погоды не ожидается, погода останется летней и в целом приятной, считают синоптики.
В четверг во многих местах Латвии ожидаются дожди, местами - грозы, также прогнозируют синоптики. Большинство дождевых облаков по-прежнему будет в восточной части страны, а самая сухая и солнечная погода сохранится на побережье.
Ночью и ранним утром местами сформируется туман, местами на востоке страны ожидаются дожди. При слабом ветре и безветренной погоде температура воздуха опустится до +8… + 15 градусов.
В течение дня во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются грозы и проливной дождь, также возможны град и порывистый ветер.
В четверг в Риге ожидается сухой солнечный день, будет дуть слабый или умеренный северный и северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +21...+23 градуса.
Ожидается, что четвертый день подряд Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии может объявить желтое предупреждение о грозах, проливных дождях, сильных порывах ветра и возможном граде.